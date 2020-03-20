Стильна Катя Осадча порадувала несподівано різноманітною підбіркою улюблених серіалів

Осадча також захоплює стильним домашнім образом
Катя Осадча та Юрій Горбунов, як і багато інших українських селебрітіс, залишаються вдома на період карантину. Зіркова пара телеведучих, як може розважає і шанувальників, і 3-річного сина Ваню. Осадча навіть жартома назвала себе і Юрія батьками-аніматорами. Які роблять все можливе, щоб розважити дитину. При цьому, як і багато її колег, Катя не забуває про "традиційні" добірки. Раніше ведуча "Світського життя" ділилася рекомендованим списком фільмів. На цей раз Катя, як і обіцяла, визначила список улюблених серіалів.
Катя пообіцяла фоловерам максимально розширити список улюблених ТБ-проектів: фільми, серіали.
“Про обіцяне вам кіно пам'ятаю. Обов'язково доповню попередній список фільмами різних жанрів, створеними в різні часи. А поки ділюся своїми улюбленими серіалами".
Отже, топ-6 серіалів від Каті Осадчої:
"Які серіали ви зараз дивитеся і що порадите?" — підсумувала Осадча.
Фото: instagram.com/kosadcha
Окремої уваги заслуговує фото, яким Катя супроводжувала свій новий пост. Навіть в домашній розслабленій обстановці телеведуча виглядає дуже стильно. Відпочинок пішов їй на користь. Без макіяжу, зачіски і вигадливого головного убору Осадча виглядає дуже свіжо і молодо.
Для домашніх посиденьок з рідними Осадча вибрала спортивні оксамитові штани насиченого зеленого відтінку. Заправлена в брюки атласна смугаста сорочка. Зверніть увагу, що Катя залишила рукава розстебнутими, що виглядає дуже цікаво. Також відзначимо, що атласна сорочка — must have весняно-літнього сезону! Волосся Катя Осадча розплела, злегка завивши їх у великі пасма. Вийшов дуже стильний і одночасно зручний домашній аутфіт.
А до цього Осадча показувала інший образ — у картатому костюмі з декоративними пір'ям на рукавах.
Фото: instagram.com/kosadcha
Шанувальники телеведучої також поспішили залишити відгук під її новим постом:
Скріншот поста: instagram.com/kosadcha
Нагадаємо, раніше Настя Каменських довела Потапа до сказу під час вибору фільму.