Стильна дочка Віри Брежнєвої прогулялася по Мілану (фото)

Дівчина насолоджується сонячною італійської погодою
Старшая дочь популярной певицы Веры Брежневой, 17-летняя Соня Киперман, которая недавно похвасталась своими вокальными данными, продемонстрировала стильный образ на прогулке по итальянскому городу Милану. Яркие фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
Соня позировала в черных брюках и темно-сером клетчатом пальто, а также кроссовках и солнцезащитных очках. Кадры сделаны на фоне знаменитого миланского собора Дуомо.
"Типичная туристка", - подписала публикацию Киперман, причем на итальянском языке.
Фото: (instagram.com/sonyaxkiperman)
Поклонники отметили красоту и модный образ юной модели и певицы в комментариях.
Отметим, что Соня довольно успешно пробовала свои силы в модельном бизнесе. На данный момент она живет и учится в США.
У Веры Брежневой также есть младшая дочь Сара.
Напомним, ранее дочь Веры Брежневой восхитила фигурой в купальнике.
Мы также писали, что Вера Брежнева очаровала сеть фото с дочерьми Соней и Сарой. Поклонники Брежневой отметили в комментариях, что все они очень красивые и выглядят, как сестры.
Видео: РБК-Украина