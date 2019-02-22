Стильна дочка Віри Брежнєвої прогулялася по Мілану (фото)

Дівчина насолоджується сонячною італійської погодою

Старшая дочь популярной певицы Веры Брежневой, 17-летняя Соня Киперман, которая недавно похвасталась своими вокальными данными, продемонстрировала стильный образ на прогулке по итальянскому городу Милану. Яркие фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Соня позировала в черных брюках и темно-сером клетчатом пальто, а также кроссовках и солнцезащитных очках. Кадры сделаны на фоне знаменитого миланского собора Дуомо.

"Типичная туристка", - подписала публикацию Киперман, причем на итальянском языке.

Фото: (instagram.com/sonyaxkiperman)

Поклонники отметили красоту и модный образ юной модели и певицы в комментариях.

"Красавица";

"Афигенно";

"Сперва подумал, что на фото хлоя грейс морец";

"Стильная штучка)"

Отметим, что Соня довольно успешно пробовала свои силы в модельном бизнесе. На данный момент она живет и учится в США.

У Веры Брежневой также есть младшая дочь Сара.

Напомним, ранее дочь Веры Брежневой восхитила фигурой в купальнике.

Мы также писали, что Вера Брежнева очаровала сеть фото с дочерьми Соней и Сарой. Поклонники Брежневой отметили в комментариях, что все они очень красивые и выглядят, как сестры.

Видео: РБК-Украина