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Стильна дочка Олі Полякової зробила зізнання про особисте життя

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Дівчина заінтригувала одкровеннями про кохану людину

Старша дочка співачки Олі Полякової Маша, яка нещодавно з розмахом відсвяткувала своє 15-річчя, влаштувавши вечірку для друзів, стежить за модними тенденціями і часто захоплює шанувальників стильними образами. На своїй сторінці в Instagram юна красуня продемонструвала новий ефектний лук в спортивному стилі - світлі "рвані" джинси і об'ємний чорний худі з принтом. Масивний ланцюг на шиї і трендовий капелюх завершують образ.

Маша влаштувала веселу фотосесію, позуючи на підлозі на сірому фоні в різних позиціях. А у підписі до публікації заінтригувала фанів визнанням про особисте життя, заявивши, що у неї є коханий чоловік, але вона не скаже, хто ж це.

"У вас є кохана людина, особисто у мене так. А хто не скажу", - загадково написала Полякова-молодша.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Багато підписників одразу ж запідозрили, що Маша має на увазі свою знамениту маму. Крім того, їм дуже сподобався стильний наряд дівчини і вони залишили їй чимало компліментів.

  • Красуня
  • КАПЕЛЮХ ШАНЕЛЬ!!!
  • Мама швидше за все
  • найулюбленіший ,і рідна людина на землі ,це мама!!!!!!
  • Впевнена що це мама. Завжди буде улюбленою
  • Красоточка, молодець, королева як і мати
  • сьогодні твоя Мама говорила в прямому ефірі
  • Красива дівчинка, борися з негативом, його не уникнути. Як говориться_за красу треба платити
  • Красуня. І хто що не говорив, залишайся собою!! Ти прекрасна, і впевнена дуже хороша людина)
  • І звичайно ж це ваша мама, я її обожнюю
  • Як діти бувають схожі на батьків! Мамулечкина копія
  • Заздрість і гидоту колом на жаль , тримайся дівчинка ти класна

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, дочка Олі Полякової в трендовому весняному луці засвітилася в центрі Києва під час карантину.

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