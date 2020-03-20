Стильна дочка Олі Полякової зробила зізнання про особисте життя

Старша дочка співачки Олі Полякової Маша, яка нещодавно з розмахом відсвяткувала своє 15-річчя, влаштувавши вечірку для друзів, стежить за модними тенденціями і часто захоплює шанувальників стильними образами. На своїй сторінці в Instagram юна красуня продемонструвала новий ефектний лук в спортивному стилі - світлі "рвані" джинси і об'ємний чорний худі з принтом. Масивний ланцюг на шиї і трендовий капелюх завершують образ.

Маша влаштувала веселу фотосесію, позуючи на підлозі на сірому фоні в різних позиціях. А у підписі до публікації заінтригувала фанів визнанням про особисте життя, заявивши, що у неї є коханий чоловік, але вона не скаже, хто ж це.

"У вас є кохана людина, особисто у мене так. А хто не скажу", - загадково написала Полякова-молодша.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Багато підписників одразу ж запідозрили, що Маша має на увазі свою знамениту маму. Крім того, їм дуже сподобався стильний наряд дівчини і вони залишили їй чимало компліментів.

Красуня

КАПЕЛЮХ ШАНЕЛЬ!!!

Мама швидше за все

найулюбленіший ,і рідна людина на землі ,це мама!!!!!!

Впевнена що це мама. Завжди буде улюбленою

Красоточка, молодець, королева як і мати

сьогодні твоя Мама говорила в прямому ефірі

Красива дівчинка, борися з негативом, його не уникнути. Як говориться_за красу треба платити

Красуня. І хто що не говорив, залишайся собою!! Ти прекрасна, і впевнена дуже хороша людина)

І звичайно ж це ваша мама, я її обожнюю

Як діти бувають схожі на батьків! Мамулечкина копія

Заздрість і гидоту колом на жаль , тримайся дівчинка ти класна

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, дочка Олі Полякової в трендовому весняному луці засвітилася в центрі Києва під час карантину.