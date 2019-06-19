Стильна дочка Олі Полякової похвалилася трендовими літніми обновками

Донька популярної співачки Олі Полякової, 14-річна починаючий блогер і співачка Маша Полякова, вирішила ввести для підписників в Instagram нову рубрику. Вона знімає коротке відео, на якому демонструє літнє вбрання зі свого гардеробу, а потім цікавиться думкою коментаторів, який з луків їм більше сподобався. Фолловери охоче діляться своєю думкою, правда, не обходиться і без критики, але мама дівчинки, "суперблондинка" Оля Полякова навчила дочку не реагувати на висловлювання недоброзичливців і навіть поставила Маші в приклад себе. І ось, юна красуня розмістила черговий ролик, де показала два образи на вибір.

Маша продемонструвала повсякденний тендовый варіант – модні в цьому сезоні велосипедки яскравого кольору і чорну об'ємну футболку. Також дівчина покрасувалася в сміливому образі, скомпонувавши довгу жовту фатиновую спідницю та чорну футболку з великим написом, яку вона зав'язала у вигляді топа під грудьми. Свій образ Маша доповнила масивним ланцюгом на поясі.

"Ось і друге відео, так як вам сподобалося минуле. В яких тонах хочете наступний лук, наприклад, як цей в яскравих тонах", - написала починаючий фешн-блогер.

Думки підписників дочки "Королеви ночі" розділилися. Одним більше припав до смаку зручний повсякденний образ, інші ж похвалили вбрання з фатиновой прозорою спідницею, вважаючи його більш виграшним.

"Машенька, ти чудо!", "Маша розумниця! Стиль супер", "Класненько! І сидить добре", "Другий лук краще, як на мене. А так-то ти красива і в тому, і в тому", "2 лук дуже класний", "Красуня!" - писали коментатори.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що дочка Олі Полякової Маша Полякова похвалилася образом в трендовому комбінезоні.

Раніше дочка Олі Полякової, Маша в перший раз вийшла на велику сцену і заспівала на концерті.