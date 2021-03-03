Стиліст "злив" фото Кім Кардашьян без фотошопу: незграбний момент

Відома американська модель, модний инфлюенсер і телезірка 40-річна Кім Кардашьян, яка нещодавно подала на розлучення з Каньє Вестом, стала предметом жартів в соцмережах. Втомлена знаменитість заснула в кріслі у перукаря з відкритим ротом.

Фотографія з'явилася в Instagram-акаунті її косметолога Кріса Еплтона.

"Перетрудилася, найзайнятіша людина у світі", "Єдине фото Кардашьян без обробки", "Скоро на тебе потече її слина", "Вона навіть коли спить з відкритим ротом – все одно гарна. Як їй це вдається?", "Страшно за муху, яка може залетіти", – жартують в коментарях юзери.

"Я тебе ненавиджу!!! LOL. Ти мене вимотав!" – прокоментувала зірка.

Сама Кім в коментарях до фотографії жартома написала, що ненавидить свого стиліста.

Кім Кардашьян заснула у свого стиліста (фото: instagram.com/chrisappleton1)

"Люблю тебе, Кім", – підписав він публікацію.

На знімку знаменитість сидить із закритими очима на чорному шкіряному кріслі, закинувши голову на його спинку. Асистент Еплтона тримає в руці волосся Кардашьян, а сам стиліст позує за її спиною.

Раніше Кім показала нове фото молодшого сина від Каньє Уеста - Псалма. Хлопчик, якому в травні виповниться 2 роки, вже стає справжньою зіркою мережі, судячи з відгуків на його знімки.

До цього Кім Кардашьян поділилася гарячими фото з пляжу, які зробила разом із сестрою Кортні.