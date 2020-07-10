На стилі: Лесю Никитюк у яскравій міні-сукні запідозрили в пластиці губ

Телеведуча приміряла незвичайний лук для зйомок ТВ-шоу
Леся Нікітюк не може натішитися, що знову повернулася до роботи і активних зйомок. Телеведуча заряджає шанувальників своєю енергією і позитивом, не забуваючи про іскрометні жарти і яскраві образи. Зірка регулярно показує свої "луки дня", як з особистого гардеробу, так і створені для зйомок. Так, на знімальному майданчику шоу "Хто зверху" Леді Ле покрасувалася в чудовому вбранні.
Никитюк позує в міні-сукні з яскравим психоделічним принтом, цікавою особливістю якого є рукави-рукавички, що повністю закривають руки, а також високий комір. Волосся Леся зібрала в хвіст, а на обличчя нанесла ніжний макіяж.
"Сьогодні на стилі. P. s. Скільки пальців на руці ви бачите?" - прокоментувала кадри ведуча.
На одному з фото дійсно здається, ніби у неї всього 4 пальця.
Леся Нікітюк вразила неймовірно яскравим цибулею (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Однак окаті шанувальники помітили ще дещо - що губи у знаменитості стали більше. Нікітюк одразу ж запідозрили в їх пластиці, однак її мама відкинула ці звинувачення.
"Леся, у тебе такі гарні власні губи були... не роби нічого. Ти загубишся серед тюнінгованих ляльок і втратиш природну красу. Благаю... залишайся натуральною хоча б ти", - написали в коментарях.
Не встигла знаменитість відповісти, як в розмову втрутилася її мама. "Вона нічого не робила", - впевнено заявила Катерина Петрівна Нікітюк. "Правильно, мама", - відреагувала Леся, додавши усміхнений смайлик.
Не забули фоловери і про компліменти для яскравої ведучої.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк і Слава з НеАнгелів заінтригували фото у весільних сукнях.