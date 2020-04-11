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У стилі Гаррі Поттера: Світлана Лобода показала яскраві фото з дня народження дочки

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Незважаючи на карантин, співачка змогла влаштувати маляті яскраву домашню вечірку

Як і всі мами, співачка Світлана Лобода на карантині через коронавірус багато часу присвячує своїм дочкам, які дуже раді, що мама тепер весь час вдома з ними. Днями старшій Єві виповнилося дев'ять років і зіркова мама зворушливо привітала її в мережі, а також поділилася милими кадрами зі спільної фотосесії. Незважаючи на режим самоізоляції, артистка вирішила не відмовлятися від святкування дня народження малятка і влаштувала їй веселу домашню вечірку.

Барвистими кадрами Світлана поділилася в своєму Instagram - як видно зі знімків, святкування було в стилі Гаррі Поттера, якого дуже любить Єва. Співачка прикрасила кімнату надувними кульками у формі цифри 9, а також героїв казкової історії - домашнього ельфа Доббі, сови Гедвіги та інших.

Ну а для іменинниці вона підготувала тематичний костюм учениці школи магії Гогвартс - чорну мантію і краватку, а на голові у дівчинки красується сортувальний капелюх. Ну і куди ж без чарівної палички та окулярів, як у Гаррі!

Фото: Світлана Лобода з дочкою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

Сама Лобода сильно заморочуватися з нарядом не стала і позувала в чорних спортивних штанях і білій футболці, яку зав'язала під грудьми, оголивши пружний животик.

"Євка обожнює Гаррі Поттера, тепер і мама теж. вечірка була в стилі", - підписала фото співачка.

Фото: Світлана Лобода з дочкою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

Фолловери почали обсипати компліментами маленьку чарівницю Єву і її маму, яка змогла організувати таку радість для доньки під час карантину - нехай і без гостей.

  • Дуже красива дівчинка , взагалі рідко що реально у зірки гарний дитина
  • Вай. Як круто. Красуні. Взагалі прикольно. Дуже милі фотки
  • З днем народження Єву
  • Єва дуже схожа на Вас)))
  • Які суперські #няняленасупер
  • Якщо ваша вечірка не схожа на цю,можете і не чекати мене
  • Чарівно
  • Клас!! Молодці
  • Єва тут така доросла
  • Маленька чарівниця
  • Це ангелок просто копія Вас. з днем народження Вас
  • Мамина копія
  • Ну які ж ви милі. А прес ваш мене просто підкорив

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода показала, як проводить карантин з дочками.

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