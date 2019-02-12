На стилі: Дорофєєва влаштувала фотопрогулянку по Нью-Йорку і відвідала Тиждень моди

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка приголомшила мережу своїми сміливими стріт-стайл образами

Учасниця гурту "Время и стекло", популярна співачка Надя Дорофєєва давно стала для шанувальників справжнім трендсеттером. Дівчина вміє майстерно слідувати останнім віянням моди, сміливо поєднуючи існуючі тенденції, що не раз доводила своїми стріт-стайл образами. Так, приїхавши в Нью-Йорк, Надя регулярно балує фанів новими look'ами і розміщує стильні експеременти в Instagram.

На свіжих знімках зірка позує в оригінальній моделі джинсів з однією широкою штаниною-кльош, еластичній пов'язки на голову з написом Gucci, класичному бежевому тренчі і світлих кросівках з ультратракторною підошвою.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

На другому фото стильна співачка виглядає більш стримано – у чорній парці та в'язаній шапці, рожевій толстовці знаменитість посилає шанувальникам повітряний поцілунок, прикривши очі.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Віддані фани артистки залишилися в захваті від її модних експериментів і яскравих фото, про що негайно повідомили Дорофєєвій.

"Крута фотографія, пов'язка "Гуччі" взагалі залік", "Дуже стильно", "Шикарна", "Красуня", "Богиня в Нью-Йорку", "Найкраща", "Нереальна", "Ти найкрасивіша", "Нью-Йорк в шоці від цієї богині", "Красуня шикарна", "Яке круте фото, вони всі в тебе круті", - відзначали вражені шанувальники співачки.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

У "сторіз" Надя також показала короткі відео з показу Лакуана Сміта, який відбувся в рамках Нью-Йоркського тижня моди.

До слова, заради чудових знімків Наді Дорофєєвої довелося фотографуватися на морозі в легкому одязі, а її сміливість захопила фанів.

До речі, одна з останніх фотосессій Наді Дорофєєвої змусила мережу понервувати, адже на знімках користувачі побачили невеликий животик співачки і припустили, що вона знаходиться в цікавому положенні.

Відео:РБК-Україна