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"Стиль вбивці": Влад Яма вразив шанувальників зміною іміджу

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Хореограф спантеличив фанатів змінами у зовнішності

Зоряний суддя Танців з зірками, відомий хореограф Влад Яма насолоджується американськими канікулами разом з коханою дружиною Ліліаною і синочком Леоном. Нещодавно він здійснив мрію дружини і прокатав її на червоному Ferrari по Маямі - дівчина навіть сукню одягла в тон шикарного авто! А днями вони відвідали студію, де знімалася знаменита кіносага "Зоряні війни".

Влад поділився забавним знімком з коханою в своєму Instagram, при цьому неабияк спантеличивши шанувальників своїм новим іміджем. Танцівник збрив бороду, однак при цьому залишив вуса.

На фото вони зображені разом з імперським штурмовиком, який загрожує їм зброєю - Яма при цьому смішно зобразив переляк на обличчі.

"Ваще не страшно!..Ну принаймні @liliya_yama", - прокоментував знімок артист.

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)

Думки шанувальників розділилися, проте більшості подібні зміни в зовнішності хореографа не припали до смаку і вони порадили Владу збрити вуса.

  • будь Ласка! Ніколи не збривав їх! Ти виплекав твір мистецтва на губі!
  • О*ренеть! Стиль вбивці
  • Скажіть що вуса-це фотошоп
  • У хлопчини трусики,у Влада стильни вусики)))
  • Забойні вусики
  • Вам вуси йдуть
  • Влад, багатим будете,не впізнала
  • Ой ніііі, збривайте)))
  • Так а що страшного? Просто чоловік з вусами
  • Пліз, вуса нєєєє.
  • Джедаї вже не ті))
  • Класна фотка.Ліліана, Влад треба зніматись в кіно дуууже класно виходить міміка просто супер.Незвично бачіті з вусами,чесно з бородою краще
  • Влад вам вуса не ідуть, краще без них

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, раніше Влад Яма здивував своїм перевтіленням у рамках новорічної тематичної зйомки. Хореограф приміряв образ Білобога – втілення світла і тепла.

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