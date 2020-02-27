Не треба соромитися: Ешлі Грем шокувала мережа відвертим відео, де відкачує грудне молоко в таксі

Зірка знову порадувала своєю відвертістю
Ешлі Грем завжди була досить відвертою дівчиною. Пишнотіла красуня не соромилася виставляти напоказ свої напівоголені фото в купальниках, робити селфі без макіяжу і говорити про житейські речі з фоловерами. А з вагітністю ця її пристрасть тільки посилилася. Модель демонструвала, як змінилося її тіло: розтяжки, целюліт і в'ялість шкіри Ешлі показувала крупним планом. Після вона за компанію з чоловіком описала весь процес пологів, а тепер взялася за висвітлення життя молодої мами.
Ешлі з чоловіком і сином (фото: instagram.com/ashleygraham)
Так, Грем вже викликала чимало суперечок в мережі своїми сміливими постами. Дівчина годує дитину грудьми в громадському місці, розповідає, з якими інтимними проблемами їй довелося зіткнутися після пологів, а також вчить поєднувати кілька справ одночасно. А тепер дійшло до ще однієї цікавої подробиці з життя молодої мами.
Модель нікого не соромиться (відео: instagram.com/ashleygraham)
Так, модель опублікувала ролик, в якому оголила груди і відкачує грудне молоко прямо в таксі. У сторіз дівчина написала, що їй трохи незручно, але на її обличчі немає і тіні збентеження. Навіть навпаки: вигляд у неї рішучий і робить вона це з викликом. "Використовую, щоб відповідати на електронні листи в моїх поїздках, тепер я прокачуюсь до того, як мої груди вибухнуть", – написала красуня.
Дівчина робить кілька справ одночасно (фото: instagram.com/ashleygraham)
Публіка, як завжди, поділилася на два табори. Перша половина готова аплодувати Ешлі стоячи за сміливість. А інша половина висловлює своє нерозуміння такою відвертостю зірки.
Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/ashleygraham)
Сама Ешлі ніколи не вплутується в дискусії. Висловлюючи свою думку виключно за допомогою постів. Так що вона явно не збирається припиняти.