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Не треба соромитися: Ешлі Грем шокувала мережа відвертим відео, де відкачує грудне молоко в таксі

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.02.2020 - 18:41
Не треба соромитися: Ешлі Грем шокувала мережа відвертим відео, де відкачує грудне молоко в таксі
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Зірка знову порадувала своєю відвертістю

Ешлі Грем завжди була досить відвертою дівчиною. Пишнотіла красуня не соромилася виставляти напоказ свої напівоголені фото в купальниках, робити селфі без макіяжу і говорити про житейські речі з фоловерами. А з вагітністю ця її пристрасть тільки посилилася. Модель демонструвала, як змінилося її тіло: розтяжки, целюліт і в'ялість шкіри Ешлі показувала крупним планом. Після вона за компанію з чоловіком описала весь процес пологів, а тепер взялася за висвітлення життя молодої мами.

Не треба соромитися: Ешлі Грем шокувала мережа відвертим відео, де відкачує грудне молоко в таксі

Ешлі з чоловіком і сином (фото: instagram.com/ashleygraham)

Так, Грем вже викликала чимало суперечок в мережі своїми сміливими постами. Дівчина годує дитину грудьми в громадському місці, розповідає, з якими інтимними проблемами їй довелося зіткнутися після пологів, а також вчить поєднувати кілька справ одночасно. А тепер дійшло до ще однієї цікавої подробиці з життя молодої мами.

Модель нікого не соромиться (відео: instagram.com/ashleygraham)

Так, модель опублікувала ролик, в якому оголила груди і відкачує грудне молоко прямо в таксі. У сторіз дівчина написала, що їй трохи незручно, але на її обличчі немає і тіні збентеження. Навіть навпаки: вигляд у неї рішучий і робить вона це з викликом. "Використовую, щоб відповідати на електронні листи в моїх поїздках, тепер я прокачуюсь до того, як мої груди вибухнуть", – написала красуня.

Не треба соромитися: Ешлі Грем шокувала мережа відвертим відео, де відкачує грудне молоко в таксі

Дівчина робить кілька справ одночасно (фото: instagram.com/ashleygraham)

Публіка, як завжди, поділилася на два табори. Перша половина готова аплодувати Ешлі стоячи за сміливість. А інша половина висловлює своє нерозуміння такою відвертостю зірки.

  • Чому ви продовжуєте постити, як ви годуєте грудьми і качаєте молоко? Це нормально, я маю на увазі, але, чорт візьми, ми зрозуміли
  • Я впевнена, що чим більше людей будуть скаржитися на грудне вигодовування/годування Ешлі, тим більше буде фотографій, які вона публікує – я тут для цього
  • Я просто не розумію сенсу цього поста... Деякі речі заслуговують приватності, не всі хочуть бачити це...

Не треба соромитися: Ешлі Грем шокувала мережа відвертим відео, де відкачує грудне молоко в таксіНе треба соромитися: Ешлі Грем шокувала мережа відвертим відео, де відкачує грудне молоко в таксіНе треба соромитися: Ешлі Грем шокувала мережа відвертим відео, де відкачує грудне молоко в таксі

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/ashleygraham)

Сама Ешлі ніколи не вплутується в дискусії. Висловлюючи свою думку виключно за допомогою постів. Так що вона явно не збирається припиняти.

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