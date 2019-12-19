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Степану Казаніну – 45: іменинник розповів про поцілунки, квартиру в кредит і автограф Абдулова

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.12.2019 - 15:40
Степану Казаніну – 45: іменинник розповів про поцілунки, квартиру в кредит і автограф Абдулова
Степан Казанін з дружиною Наталею (фото: з особистого архіву)

Сьогодні свій день народження відзначає актор студії «Квартал 95»

19 грудня у актора студії «Квартал 95» Степана Казаніна – день народження. Сьогодні йому виповнюється 45 років. Напередодні Степан відповів на кілька запитань про свої «перші рази» в житті.

Перший раз Степан Казанін ...

забув слова на сцені ... в 10 класі. «Під час шкільного виступу. У той момент від переживань я хотів провалитися крізь землю ... Це сьогодні я не боюся вже імпровізації та експромту, а тоді це були якісь страшні відчуття всередині».

поцілувався ... в 9 років. «Дівчинку звали Оксана. Наші почуття зароджувалися ще з першого класу, але тільки до третього я зважився на такий серйозний крок. Був морозний зимовий вечір, і ми зайшли в під'їзд, щоб зігрітися ... Це був хоч і дитячий коротенький поцілунок, але я його запам'ятав на все життя».

Степану Казаніну – 45: іменинник розповів про поцілунки, квартиру в кредит і автограф Абдулова

Степан в дитинстві

задумався про відхід з «Кварталу» ... «А хто вам сказав, що такі думки взагалі були? Не дочекаєтесь!».

сів на дієту ... рік тому. «Що називається, за компанію з дружиною. Її, у свою чергу, підбила на це подружка Ніна (відомий в колі зірок дієтолог Ніна Радзієвська. - Уточн.). Цілий місяць витримав, уявляєте? Займалися спортом, їли по графіку. В результаті скинув пристойно так кілограм, чому був дуже радий».

переодягнувся в жінку ... в шкільному КВК. «Це було в класі шостому-сьомому. Такі перевдягання завжди веселять людей, і я відразу це зрозумів. І, до речі, мені самому було досить весело виходити на сцену в колготках, спідниці та ще з бантиком на голові».

Степану Казаніну – 45: іменинник розповів про поцілунки, квартиру в кредит і автограф Абдулова

Степан Казанін з дружиною Наталею в юності

Степану Казаніну – 45: іменинник розповів про поцілунки, квартиру в кредит і автограф Абдулова

назвав себе Степаном ... на першому курсі інституту. «Не знаю чому, але мене ніхто не запам'ятовував за реальним ім’ям – Сергій. Одного разу я вирішив прикольнутися і представився жартома Степаном. І так за мною це ім'я і закріпилося. Спочатку в інституті, потім в КВК, а у результаті і всі навколо мене почали кликати Степаном».

сам взяв автограф у когось ... «Напевно, це був перший і останній раз, коли я брав у когось автограф. Але я не міг цього не зробити. Адже це був сам Олександр Абдулов. Він приїхав до нас у Надим з творчим вечором. Після концерту я зайшов до нього в гримерку і попросив автограф. Але у мене нічого з собою не було, крім фотографії однокласниці. На ній Олександр Гаврилович і розписався. Я потім ще довго зберігав цю фотку у відео-касеті з фільмом «Геній», де він, власне, зіграв».

Степану Казаніну – 45: іменинник розповів про поцілунки, квартиру в кредит і автограф Абдулова

з'їздив за кордон ... на початку 2000-х. «Це була, здається, Болгарія, вже у складі «Кварталу». У радянські часи я теж бував у різних країнах, але це не вважалося тоді закордоном».

побачив на голові сиве волосся ... «Складно сказати. Я ж блондин, тому до сих пір не розумію, то це у мене сивий волос з'явився, то я просто у відпустці вигорів на сонці».

переїхав у власну квартиру ... 10 років тому. «Це була «двушка» на Русанівці, 42 квадратних метра. Щоб її купити, довелося брати кредит, але зате це була перша своя квартира».

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