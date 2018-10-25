Степ на аварійному мосту: українки вразили мережу драйвовим танцем (відео)

Колаж РБК-Україна

Поєднання степу й української автентичності під трек гурту "ДахаБраха" підкорило користувачів зі всього світу

Вінницькі степістки з колективу Flame Tap Яна Лісова і Євгенія Дудник-Танасюк вразили мережу драйвовим танцем на аварійному мосту.

Локацією для зйомки дівчата вибрали покинутий млин і ГЕС у селі Печера. Цікаво, що напередодні зйомок знімальна команда проводила там інспекцію і попередила дівчат, що стан мосту аварійний і там страшно навіть ходити, не те що танцювати.

Кадр з відео

"Але степ відбивають по дереву, а у нас більше таких місць просто нема. Довелось їхати за день і робити ремонт мосту. Діма (чоловік однієї з танцюристок - Ред.) залатав частину мосту своїми руками. Мешканці села, можете не дякувати. Відремонтуйте, будь ласка, другу частину", - цитує Яну видання "Veжа".

Кадр з відео

Дівчина зізнається, що танцювати було дійсно страшно, особливо було важко не дивитися постійно під ноги.

"Дошки згнивші, цвяхи повилізали. Але чого не зробиш заради краси. Звичайно, танець ми трохи підлаштували під локацію, бо було замало місця", - зізналася Лісова.

Додамо, що дівчата танцюють під пісню "Шо з-під дуба" легендарної української групи "ДахаБраха".

Степ на аварійному мосту під композицію ДахаБраха Степ на аварійному мосту під композицію ДахаБраха!!! Вінницькі степістки із колективу "Flame Tap" Яна Лісова та Євгенія Дудник-Танасюк неодноразово дивували суддів на Чемпіонатах України і світу. Поєднання степу і української автентики під композицію гурту dakhabrakha "Шо з-під дуба" вже подарувало дівчатам квиток на Чемпіонат світу. Альо смороду не втомлюються коказувати багатогранність степу і працювати над його популяризацію. Локацією для зйомки розібрали закинутий млин та ГЕС у селищі Печера. Разом із чоловіком Яні Дмитром Лісовим та оператором Євгенієм Горуном, команда приїхала на місце зйомки на світанку. Напередодні зйомок Дмитро провівши екскурсію там і запевнив дівчат в тому, що стану мосту аварійний і там страшно ходити, не те що танцювати. #СлухайУкраїнське Опубліковано MVUA Середа, 24 жовтня 2018 р.

Відео: Facebook/MusicVideoUA

Цей фантастичний перформанс привів у захват користувачів соціальних мереж.

"Неймовірно красива робота", - зазначив Олексій Шиляєв.

"Вражений! Швидше шокований тим, як це круто! Спасибі! І респект всім задіяним! Просто супер! Бомба!" - додав Ігор Бузницький.

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Відео: РБК-Україна