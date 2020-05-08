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СТБ покаже марафон серіалу "Папаньки"

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.05.2020 - 13:03
СТБ покаже марафон серіалу "Папаньки"
Фото: прес-служба

Дивіться «Папаньки»-2 вже 11 травня о 20:15 на телеканалі СТБ!

До Дня матері телеканал СТБ підготував подарунок для всіх мам і покаже марафон комедійного серіалу "Папаньки" від "Дизель Студіо". 10 травня в ефірі вийдуть 7 епізодів першого сезону комедійного серіалу, а продовження глядачі побачать вже на наступний день. Мами зможуть присвятити день собі, поки тата заберуть на себе всі домашні клопоти.

В понеділок 11 травня о 20:15 відбудеться довгоочікувана прем'єра другого сезону серіалу - "Папаньки-2"! Серіал розповість про життя чотирьох друзів, які разом відпочивають, навчаються виховувати дітей і виручають один одного. Їм доводиться постійно розрулювати курйозні ситуації, в які татуся з завидною регулярністю потрапляють разом з дітьми.

Головних персонажів грають Євген Сморигін, Єгор Крутоголов, Євген Гашенко і Андрій Фединчик зі своїми прекрасними серіальними дружинами - Лілією Ребрик, Ольгою Арутюнян та Ольга Атанасової. У новому сезоні до них приєднаються ще прекрасні актриси - Наталка Денисенко, Віталіна Біблів і Вікторія Булітко.

У другому сезоні героїв чекають нові випробування, що допоможе їм показати себе справжніми чоловіками. І, звичайно, всі пригоди будуть приправлені відмінним гумором.

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