Найстаріший клуб Києва відсвяткував 22-річчя гучним виступом Насті Каменських

Настя Каменських (фото: Caribbean Club)

Каменських підкреслила, що бувала в стінах Caribbean Club в 18-річному віці

21 лютого культовий столичний клуб Caribbean Club відзначив свій День Народження гучного вечіркою. Усю ніч гості танцювали та святкували під запальні хіти супер-зірки NK та кавер-бенду Lincoln, а також насолоджувались шоу-номерами від віртуозних танцівниць NC-17 Showballet.

На своє 22-річчя Caribbean Club запросив співачку, яка першою серед українських зірок підкорила Латинську Америку, створює круті колаборації зі всесвітньо відомими виконавцями, а її пісні представлені чи не у всіх світових музичних чартах - NK Настю Каменських.

На початку свого виступу чарівна NK зі сцени привітала клуб та поділилася спогадами: "Вітаю Caribbean Club з Днем Народження! Я впевнена, що не існує в Києві людини, яка б не побувала в цьому місці. Я, наприклад, тут була, коли мені було років 18, я ще вчилася в університеті".

Співачка подарувала гостям святкової вечірки свої популярні пісні «#этомояночь», «Попа как у Ким», «Обіцяю», «Дай мне», «Тримай» та багато інших. Також NK виконала іспаномовні хіти «Peligroso» та «Elefante», з якими підкорила міжнародні чарти Billboard, Music Choice, HTV, MTV.

Привітати один з найстаріших і найпопулярніших клубів Києва прийшли зіркові гості та друзі Caribbean Club: хореограф і співак Амадор Лопес, актор і телеведучий Андрій Джеджула, співачка Тоня Матвієнко та інші.

Добрий друг і постійний гість клубу Андрій Джеджула розповів, що 8 років він присвятив сальсі, бачаті та латиноамериканським танцям в Caribbean Club, а тепер мало не щотижня з радістю приходить на концерти, вечірки та просто відпочити в улюблене місце. "Caribbean - це частина мого життя та майже другий будинок. Caribbean - це місце зустрічей, місце радості та приємних моментів.", - поділився Андрій теплими словами.

Вже 22 роки Caribbean Club дарує незабутні враження та кращі події. Після святкової вечірки арт-команда клубу розповіла, що у них великі плани на цей рік: гості побачать ще більше топових артистів, яскравих шоу та запальних вечірок.

День народження Caribbean Club

"Нам дуже приємно, що вже 22 роки нас люблять, до нас ходять, з нами проводять найяскравіші моменти життя. Дякуємо нашим постійним гостям, які завітавши до нас один раз - залишилися з нами назавжди! Ваші усмішки, коментарі та повні зали на заходах - надихають команду Caribbean Club на масштабні події! В цьому році ми будемо ще частіше радувати наших гостей новими шоу і улюбленими виконавцями.", - говорить Анастасія Ваганова, програмний директор Caribbean Club.

Фото в матеріалі: Caribbean Club