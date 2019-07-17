"Станція Рожевий фламінго": Даша Астаф'єва спустилася в метро і прочитала там вірша (відео)

Не так давно співачка і модель Даша Астаф'єва оголосила про запуск серії концептуальних короткометражних роликів під назвою "Київські історії". Ці відео поєднують особисті переживання артистки з естетикою культових місць Києва, віддають данину поп-культурі 2000-х і просто дозволяють нам красиво ностальгувати.



На цей раз, зірка вирушила в справді значуще і, в якійсь мірі містичне, для всіх українців місце: київський метрополітен. Як зізналася сама Даша, це був перший її візит в підземку за останні десять років.

“Метро, для мене, дівчинки з маленького провінційного містечка, було першим місцем, яке вразило і, в той же час, налякало".

Даша Астаф'єва. Київські історії. #2 "Фламінго"

"Всі історії про привидів, духів і потойбічному світі, в одну мить стали реальністю, коли я вперше спустилася туди. Величезні натовпи поспішають і не бачать один одного людей. Сумні, веселі, маленькі, великі, такі різні, цікаві і всі як один — напівпрозорі.

Відчуття, що, спускаючись під землю, кожен з нас потрапляє в царство примар залишилося досі. Саме тому ця локація і пісня "Рожевий фламінго" так красиво склалися в моїй голові в одну картинку."

Даша Астаф'єва в метро

Місце зйомок наступного ролика співачка поки тримає в таємниці. Єдине, що відомо точно — цей ролик буде далеко не останнім. Так що, можливо, і у нас з вами буде шанс долучитись до творчого експерименту Даші Астаф'євої і стати випадковим героєм однієї з її історій.

Нагадаємо, що перший випуск був присвячений мецці столичного стріт-фуду — "Київській перепічці".

Тоді українська співачка з'явилася в оригінальному ретро-образі в центрі Києва. Астафева вистояла в черзі, щоб купити "знаковий" столичний пиріжок, виголошуючи слова поп-хіти 2000-х "Зійти з розуму" групи Reflex.

Також раніше чуттєва Астаф'єва схвилювала сексуальними вигинами тіла у відвертій сукні.