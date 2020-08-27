Стаю краще з кожним сином: ніжна іменинниця Джамала зробила зізнання про себе

Джамала два місяці тому знову пізнала радість материнства, але надовго в декреті не затрималася. Смілива співачка ризикнула відправитися на відпочинок з чоловіком і двома маленькими синами, а по прибуттю до Києва з Туреччини стала активно готуватися до святкового сольного концерту, який мав відбутися відразу після її дня народження – в цьому році 27 серпня Джамала святкує 37-річчя! З такої нагоди співачка поділилася атмосферних фотосетів в ніжному образі

Знімки були зроблені зовсім недавно під час репетиції концерту в київському ботсаду. На них щаслива зірка, одягнена в ніжно рожевий комбінезон з блискучою люкрексовой ниткою і прозору накидку-тренч, зачаровує своїми щирими емоціями і заворожує посмішкою.

Співачка розпустила волосся, завиті в природні легкі локони, а її макіяж зроблений з акцентом на виразні очі, підведені чорним кайалом.

Джамала зробила особисте визнання в день свого народження (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Напевно, я виросла, але ааааабсолютно не подорослішала. З кожним новим сіном зграю краще! Далі — цікавіше! Дякую усім людям поруч! Любові, щастя та підтримки всім людям на Землі!" - підписала серію ніжних кадрів Джамала.

Шанувальники виявили схожість Джамали з відомою світовою зіркою Шер, а також не скупилися на побажання.

Вітаю! Ставайте ще кращою! На фото трішки схожі на Шер!

Вітаю! Ві чудова

Чарівна! Будь щаслива!

Красуня

Прекрасна

Щастя жінки в її очах

Завжди думала, кого ти мені нагадуєш. І дивлячись на ці фото, здогадалась, ти "Амазонка". Дуже гарна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Джамала вразила розкішним декольте в білому вбранні.