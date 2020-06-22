Стає гаряче: Алессандра Амбросіо спокушає апетитними формами в крихітному бікіні

Олесандра Амбросіо – екс-«ангел» Victoria's Secret. Але незважаючи на те, що гаряча бразильська красуня покинула ряди посланниць відомого бренду, спокусливих фото у спідній білизні і купальниках в її житті менше не стало. І найчастіше всього вона з'являється в речах власного бренду GAL Floripa.

Алессандра вкотре підкорила мережв (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Цього разу зірка влаштувала справжню «пожежу» в мережі, настільки гарячий вийшов пост. Дівчина позує в блакитному бікіні, яке ледь прикриває її ідеальне тіло. Пляжний образ доповнюють браслети і підвіски – навіть на море зірка не забуває одягти улюблені прикраси. Модель лежить у воді, спокусливо прогнувшись. «Стає гаряче! Нарешті літо», – написала знаменита модель. Фанати також мовчать не стали, буквально засипавши Алессандру захопленими коментарями.

Богиня

Вау!

Ох, так! Я згоден

Муза

Свіжо!

Гаряче

Абсолютно до біса красива

Я завжди слідувала твоєму стилю. Спасибі, що змушуєш нас мріяти

Я в захваті

Ок, вау, дійсно стало гаряче

Мені здається, їй не так вже й важкоі бути красивою. Чудовий кадр

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/alessandraambrosio)

У сторіз 39-річна зірка показала свою сім'ю: їх фото з минулорічної поїздки по Італії вийшло атмосферними і щасливими. Алін відзначила днями день народження, і любляча сестра зробила масу постів з її участю. Таким чином вона до того ж познайомила аудиторію з ще однією засновницею бренду. Так, GAL Floripa вони задумали разом з сестрою подругою.

Алессандра також знайшла кілька милих дитячих фото, на яких насилу можна впізнати майбутню зірку світового масштабу. Хіба що по модельній позі, яка видає навички суперзірки. У той час як Алін стоїть, опустивши руки вільно, Алессандра демонструє навички позування: дівчинка зігнула одну руку і поставила її діловито її в бік, повернувшись до камери вигідним ракурсом.

Алессандра з сестрою і дітьми (фото: instagram.com/alessandraambrosio)