Стало відомо ім'я першого судді Національного відбору на Євробачення-2020

Телеканали СТБ і UA: Суспільне мовлення оголосили ім'я першого члена журі Національного відбору на Євробачення-2020. Ним став Народний артист України і беззмінний спаринг-партнер Сергія Притули - Андрій Данилко.

- Ось уже п'ятий рік у кріслі журі, але мої критерії відбору не змінюються: головне, щоб країна була яскраво і конкурентноздатно представлена на Євробаченні. Я сподіваюся, в цьому році і глядачі, і журі обере найдостойнішого представника від України. Інакше – навіщо це все? - говорить Андрій Данилко.

Андрій Данилко (фото: СТБ)

Хто займе місця за суддівським столом поруч з Андрієм Данилко - стане відомо зовсім скоро.

Нагадаємо, музичний продюсер Національного відбору - Руслан Квінта. Креативний продюсер - Наталія Франчук.

Ведучий прямих ефірів Сергій Притула.

Прямі ефіри Національного відбору-2020 пройдуть 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал) одночасно на СТБ і телеканалі Громадського мовника UA: ПЕРШИЙ. Інформаційну підтримку Національного відбору будуть здійснювати всі телеканали групи StarLightMedia.

Приходьте на Національний відбір на Євробачення-2020!

65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року у місті Роттердам, Нідерланди. В цьому році фінансову підтримку переможця Національного відбору під час підготовки, поїздки та перебування на конкурсі Євробачення надає UA: Суспільне мовлення. Витрати на проведення кастингу і телевізійної частини Національного відбору бере на себе телеканал СТБ.

Прийом заявок від артистів і колективів триватиме до 25 грудня включно.

З Правилами участі в Національному відборі на Євробачення можна ознайомитися на сайтах СТБ та UA: Суспільне мовлення.