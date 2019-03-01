Срамота: фанати розкритикували відверте селфі Насті Каменських

Шанувальники порадили співачці частіше дивувати їх творчістю, а не голим тілом

Певица Настя Каменских, которая недавно раздразнила поклонников внушительным бюстом, снова решила продемонстрировать поклонникам чуточку больше своего тела. Артистка сделала откровенное селфи в гримерке в ультракороткой черной мини-юбке, подол которой она немного приподняла, чтобы показать подписчикам блестящий декор на чулках в виде мультяшых звезд.

Фото: Настя Каменских разозлила поклонников излишней откровенностью (instagram.com/kamenskux)

"Не стесняйся", - коротко написала певица под постом.

Стоит отметить, что такую откровенность от звезды фолловеры совсем не оценили и раскритиковали образ Насти. Некоторые из них предположили, что просто NK уж очень сильно хочет замуж, поэтому так часто выставляет все свои достоинства на показ.

"Срамота, фу" - asanov6349

"Фу, вульгарщина" – snegana_r

"Как на панели" - ruslankholoshin

"Скоро голые начнут позировать!" - lydmila_sokolova_1962

"Не можешь собой нарадоваться!!! Конечно, ДЕРЖАТЬ себя в форме не каждому дано! Раньше была какой толстой,теперь есть чем похвалиться! Но не чересчур!! Уже на порно-звезду становишься похожей!!! Побольше творчества!!!" - zmiroshnikova5

"Бедолага, она уже не знает что показать..." - markiza_ma29

"Боже таки мила дівчинка, навіщо показувати всю свою красу?! Навпаки здивуй всіх своєю скромністю..." - an9669f

"Ну и правда к чему такие селфи пошлые? мне так нравилась Каменских, а теперь, ты же и так красотка зачем ты себя пошлишь такими селфи??? " - oksi.kr.pm

"Заміж хоче" - tsar_galina.

Фото: Более сдержанный снимок Настя разместила в сториз (instagram.com/kamenskux)

Напомним, недавно Настя Каменских примерила образ из 80-х — кислотно-розовый костюм под металлик, состоящий из мини-юбки и короткой курточки, а волосы завязала "мальвинкой" — трендовой прической в те годы.

Забавно, что до этого Настя Каменских восхитила ультрастильным луком в духе 90-х.