Срамота: фанати розкритикували відверте селфі Насті Каменських

Шанувальники порадили співачці частіше дивувати їх творчістю, а не голим тілом
Певица Настя Каменских, которая недавно раздразнила поклонников внушительным бюстом, снова решила продемонстрировать поклонникам чуточку больше своего тела. Артистка сделала откровенное селфи в гримерке в ультракороткой черной мини-юбке, подол которой она немного приподняла, чтобы показать подписчикам блестящий декор на чулках в виде мультяшых звезд.
Фото: Настя Каменских разозлила поклонников излишней откровенностью (instagram.com/kamenskux)
"Не стесняйся", - коротко написала певица под постом.
Стоит отметить, что такую откровенность от звезды фолловеры совсем не оценили и раскритиковали образ Насти. Некоторые из них предположили, что просто NK уж очень сильно хочет замуж, поэтому так часто выставляет все свои достоинства на показ.
Фото: Более сдержанный снимок Настя разместила в сториз (instagram.com/kamenskux)
Напомним, недавно Настя Каменских примерила образ из 80-х — кислотно-розовый костюм под металлик, состоящий из мини-юбки и короткой курточки, а волосы завязала "мальвинкой" — трендовой прической в те годы.
Забавно, что до этого Настя Каменских восхитила ультрастильным луком в духе 90-х.