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Спортивна Наталя Могилевська похвалилася вражаючою розтяжкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.06.2019 - 14:43
Спортивна Наталя Могилевська похвалилася вражаючою розтяжкою
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка також поділилася мудрими думками

Наталя Могилевська багато сил і часу присвячує своїй фігурі - співачка стежить за харчуванням і регулярно займається спортом. Навіть на відпочинок артистка літала зі своїм особистим тренером! І це дає свої плоди - вона помітно схудла і може похвалитися підтягнутою фігурою. На своїй сторінці в Instagram виконавиця показала процес домашнього тренування, а заодно і результат своїх зусиль.

На знімку Наталя сидить на фітнес-килимку в чорних лосинах і білій футболці, склавши руки на фітбол, що стоїть перед нею. Однак головне на фото - поза співачки, адже вона сидить практично в шпагаті, демонструючи вражаючу розтяжку.

Спортивна Наталя Могилевська похвалилася вражаючою розтяжкою

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

У підписі до публікації Могилевська поділилася мудрими думками про те, як справлятися з важкими ситуаціями в житті.

"Я живу останній тиждень з виразом:
Бог, у мене є проблема
або Проблема, у мене є Бог?
Ловлю себе кожен раз, коли думаю за першим принципом. А як зазвичай думаєте Ви? Помічали, що від настрою і віри змінюються рішення та результат? Бажаю вам активного тижня і благословення вищих сил, щоб знайти сприятливий вихід із складних ситуацій. Будьте щасливі!" - написала артистка.

Фолловери подякували Наталі за надихаючі слова і захоплювалися її спортивною формою і зовнішнім виглядом.

  • "Так! Все від настрою і віри змінюється і найчастіше координатно"
  • "Так, саме від внутрішнього настрою все кардинально міняється... Що маємо всередині, то і отримуємо з поза. За принципом дзеркала. Дякую, Наталю! Навзаєм і Вам дозволу всіх питань найвищим і найкращим чином!!!"
  • "найкрасивіша"
  • "Прям як Волочкова"
  • "Наталя, дякую взаємно, красотуля"
  • "Як актуально, прямо в даний момент Ви озвучили те, що мені треба! Спасибі! Проблема, у мене є Бог. Амінь!"
  • "Яка ви молодчинка! Захоплююся ви завжди для мене приклад"
  • "Дякую. І Вам благословення вищих сил!"
  • "Дякую!!! Натусь ми на одній хвилі"
  • "З вдячністю за потрібні слова!"
  • "Дякую, Наталія, це дуже вчасно!"
  • "Наталя ніколи не перестане нас дивувати"

Спортивна Наталя Могилевська похвалилася вражаючою розтяжкоюСпортивна Наталя Могилевська похвалилася вражаючою розтяжкою

Спортивна Наталя Могилевська похвалилася вражаючою розтяжкоюСпортивна Наталя Могилевська похвалилася вражаючою розтяжкою

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, Наталя Могилевська в сітчастій майці показала, чим зайнялася з чоловіком.

Раніше плоди посилених тренувань і невпинної роботи над собою Могилевська показала на відео, продемонструвавши пружні і підтягнуті сідниці і стрункі ноги.

До речі, Наталя Могилевська заінтригувала визнанням у коханні чоловікові-музиканту і показала палкі обійми з ним на камеру.

Корисно і азартно: Могилевська в сітчастій майці показала, чим зайнялася з чоловіком "Люблю його": Наталія Могилевська в обіймах чоловіка розбурхала зізнанням
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