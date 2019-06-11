Спортивна Наталя Могилевська похвалилася вражаючою розтяжкою

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка також поділилася мудрими думками

Наталя Могилевська багато сил і часу присвячує своїй фігурі - співачка стежить за харчуванням і регулярно займається спортом. Навіть на відпочинок артистка літала зі своїм особистим тренером! І це дає свої плоди - вона помітно схудла і може похвалитися підтягнутою фігурою. На своїй сторінці в Instagram виконавиця показала процес домашнього тренування, а заодно і результат своїх зусиль.

На знімку Наталя сидить на фітнес-килимку в чорних лосинах і білій футболці, склавши руки на фітбол, що стоїть перед нею. Однак головне на фото - поза співачки, адже вона сидить практично в шпагаті, демонструючи вражаючу розтяжку.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

У підписі до публікації Могилевська поділилася мудрими думками про те, як справлятися з важкими ситуаціями в житті.

"Я живу останній тиждень з виразом:

Бог, у мене є проблема

або Проблема, у мене є Бог?

Ловлю себе кожен раз, коли думаю за першим принципом. А як зазвичай думаєте Ви? Помічали, що від настрою і віри змінюються рішення та результат? Бажаю вам активного тижня і благословення вищих сил, щоб знайти сприятливий вихід із складних ситуацій. Будьте щасливі!" - написала артистка.

Фолловери подякували Наталі за надихаючі слова і захоплювалися її спортивною формою і зовнішнім виглядом.

"Так! Все від настрою і віри змінюється і найчастіше координатно"

"Так, саме від внутрішнього настрою все кардинально міняється... Що маємо всередині, то і отримуємо з поза. За принципом дзеркала. Дякую, Наталю! Навзаєм і Вам дозволу всіх питань найвищим і найкращим чином!!!"

"найкрасивіша"

"Прям як Волочкова"

"Наталя, дякую взаємно, красотуля"

"Як актуально, прямо в даний момент Ви озвучили те, що мені треба! Спасибі! Проблема, у мене є Бог. Амінь!"

"Яка ви молодчинка! Захоплююся ви завжди для мене приклад"

"Дякую. І Вам благословення вищих сил!"

"Дякую!!! Натусь ми на одній хвилі"

"З вдячністю за потрібні слова!"

"Дякую, Наталія, це дуже вчасно!"

"Наталя ніколи не перестане нас дивувати"

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, Наталя Могилевська в сітчастій майці показала, чим зайнялася з чоловіком.

Раніше плоди посилених тренувань і невпинної роботи над собою Могилевська показала на відео, продемонструвавши пружні і підтягнуті сідниці і стрункі ноги.

До речі, Наталя Могилевська заінтригувала визнанням у коханні чоловікові-музиканту і показала палкі обійми з ним на камеру.