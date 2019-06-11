Спортивна Наталя Могилевська похвалилася вражаючою розтяжкою

Співачка також поділилася мудрими думками
Наталя Могилевська багато сил і часу присвячує своїй фігурі - співачка стежить за харчуванням і регулярно займається спортом. Навіть на відпочинок артистка літала зі своїм особистим тренером! І це дає свої плоди - вона помітно схудла і може похвалитися підтягнутою фігурою. На своїй сторінці в Instagram виконавиця показала процес домашнього тренування, а заодно і результат своїх зусиль.
На знімку Наталя сидить на фітнес-килимку в чорних лосинах і білій футболці, склавши руки на фітбол, що стоїть перед нею. Однак головне на фото - поза співачки, адже вона сидить практично в шпагаті, демонструючи вражаючу розтяжку.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
У підписі до публікації Могилевська поділилася мудрими думками про те, як справлятися з важкими ситуаціями в житті.
"Я живу останній тиждень з виразом:
Бог, у мене є проблема
або Проблема, у мене є Бог?
Ловлю себе кожен раз, коли думаю за першим принципом. А як зазвичай думаєте Ви? Помічали, що від настрою і віри змінюються рішення та результат? Бажаю вам активного тижня і благословення вищих сил, щоб знайти сприятливий вихід із складних ситуацій. Будьте щасливі!" - написала артистка.
Фолловери подякували Наталі за надихаючі слова і захоплювалися її спортивною формою і зовнішнім виглядом.
Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Нагадаємо, Наталя Могилевська в сітчастій майці показала, чим зайнялася з чоловіком.
Раніше плоди посилених тренувань і невпинної роботи над собою Могилевська показала на відео, продемонструвавши пружні і підтягнуті сідниці і стрункі ноги.
До речі, Наталя Могилевська заінтригувала визнанням у коханні чоловікові-музиканту і показала палкі обійми з ним на камеру.