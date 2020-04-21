Спортивна матуся: Ешлі Грем похвалилася підтягнутою фігурою в облягаючому одязі

Ешлі Грем у січні цього року стала мамою – 18-го січня вона народила первістка. Знаменита красуня не приховувала від шанувальників нічого: весь період вагітності і пологів вона детально описувала у своєму мікроблозі. Тут були і пости про те, як змінювалося її тіло, і відверті фото з розтяжками і целюлітом, і опис меню знаменитої красуні, і її розпорядок дня. А після пологів модель записала зі своїм чоловіком подкаст, у якому розповіла, як проходив сам процес появи на світ Ісаака.

Ешлі вчить асанам (відео: instagram.com/ashleygraham)

Тепер же настала пора показати, як Ешлі відновлює свою форму після пологів. Дівчина записала декілька відео, де займається йогою і демонструє різноманітні асани. Тренування знаменита красуня проводить на свіжому повітрі, в променях сонячного світла. Гнучкість і пластика моделі знову стали головною темою обговорення серед фанатів. Зрозуміло, зазначили вони і те, як помітно пострункішала молода матуся.

Модель у відмінній формі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Для занять Грем приміряла білі легінси, а також червоний, досить відвертий, топ з палітурками на спині. Наряд підкреслив підтягнуті ноги і руки, тонку талію і пишні груди знаменитої красуні. Доповнили образ сонцезахисні окуляри у вузькій оправі і тонкий ланцюжок на шиї. Макіяж Ешлі вирішила не робити, а волосся зібрала у високий хвіст.

«13 тижнів після пологів, і я починаю відчувати себе знову собою. Молоді матусі – скільки вам тижнів після пологів? Що ви робите, щоб знову відчути себе собою?» – підписала Ешлі галерею з роликами і фото.

До речі, Ешлі не відкладала тренування навіть під час вагітності. Вона регулярно проводила на килимку кожен день як мінімум півгодини. Можливо, тому фігура дівчини залишилася практично незмінною. Чоловік моделі – Джастін Ервін – у згаданому вище подкасті розповідав, що навіть в день пологів Ешлі не забула провести заняття.