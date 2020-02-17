Спіймати Кайдаша: Віктор Жданов розповів про серіалі і свого персонажа

Актор зазначив, що серіал приваблює своєю простотою і душевністю
2 березня о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра серіалу «Спіймати Кайдаша» за повістю Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» і за сценарієм українського драматурга Наталки Ворожбит. Таких Кайдашів ви точно не бачили! Один з головних героїв проекту Віктор Жданов, який виконав роль глави родини Омелька Кайдаша, поділився враженнями про персонажа.
Віктор не приховує, що перечитував повість перед зйомками. «Звичайно, це шкільна програма. І всі ми читали «Кайдашеву сім'ю». Але школа – це школа. Інше мислення, ти молодий, зайнятий іншими речами, тобі все одно на такі твори. Вже іншими думками я перечитував, коли запропонували роль», - ділиться Віктор.