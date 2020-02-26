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Спіймати Кайдаша: топ-7 фактів про новий серіал СТБ

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Таких Кайдашів ви ще не бачили!

2 березня о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра серіалу «Спіймати Кайдаша» - сучасне прочитання відомого твору Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». Таких Кайдашів ви ще не бачили!

«Недалеко од Богуслава, коло Росі, в довгому покрученому яру розкинулость село Семигори»... Приблизно 140 років минуло з часу описаних подій у повісті Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». Але багато змін відбулося за цей час? Описувати сюжет не має сенсу, кожен у школі читав, як у Кайдашів «груша сохла». Але навіть, якщо ви не любили в шкільні роки цю повість, зараз саме час змінити свою думку!

Ми зібрали кілька фактів про нове прочитання відомої історії, після яких вам точно захочеться подивитися серіал.

1.Одну з головних ролей, Карпо Кайдаша, зіграв секс-символ «Кріпак» Тарас Цимбалюк. Його герой відслужив в армії, закінчив бурсу, допомагає батькові ремонтувати машини і скоро стане кращим механіком на районі.

«Карпо дуже просто хлопець, який виріс в силі, дуже чесна, як почуває, так і говорить. Він може здатися закритою людиною, але, якщо ти попросиш у нього допомоги або розмовлятимеш з ним, він відразу допоможе. Він неоднозначний персонаж, що ще сильніше притягує, - вважає Тарас. – Мені він нагадує пацанів, які залишилися в моєму рідному місті, Корсунь-Шевченківському. Вони не поїхали вчитися, оскільки вважають, що знають більше, ніж педагоги їм розкажуть. П'ють пиво і б'ються на дискотеках. Звичайні хлопці, які є у всіх маленьких містах. Ось Карпо мені нагадав таких хлопців».

2.Написала сценарій і виступила шоураннером Наталія Ворожбит – автор сценарію відомого українського фільму «Кіборги» (режисер Ахтем Сєїтаблаєв) і «Школа» (режисер Валерія Гай Германіка). Це перша робота Наталії як шоураннера, чого вона дуже рада. Оскільки брала участь у всіх етапах створення серіалу, а не лише написала сценарій.

3.Одну з головних ролей зіграв Віктор Жданов – зірка фільму «Кіборги». Віктор грає Омелько Кайдаша – главу сім'ї. «Працьовитий, добрий господар, золоті руки. Зараз таких господарів у селах мало залишилося. Любить працювати, розбирається в машинах. Коли трапляється вихідний або закінчується вся робота – Омелько не знає, що робити. Мучиться-мучиться, склавши руки, а потім йде пити горілку...», - описує Кайдаша Наталія Ворожбит.

«У цій історії немає одного головного героя. У нас класний ансамбль з восьми персонажів зі стовідсотковим попаданням по акторам. Першим затвердили Кайдаша. Коли прийшов Віктор Жданов, ми відразу зрозуміли, що ніхто не зможе зіграти краще за нього. Довго шукали Кайдашиху, оскільки в театрі часто грає «Кайдашева сім'я», де нашу героїню зображують дуже гротескно. Ми не хотіли театральності, нам треба була справжня героїня. Цікава історія з Коропом. Ми шукали брутального впевненого, сильного мачо, але всіх, кого дивилися на фото, були не ті. Я хотіла, щоб зайшов актор з такою чоловічий енергетикою, щоб мене прибило до стіни. Коли зайшов Тарас Цимбалюк, зі мною саме це і сталося», - коментує кастинг Наталія Ворожбит.

4.Двір і будинок, де живуть Кайдаші, були спеціально побудовані в селі під Києвом. Три місяці зйомок, за які будуть показані 9 років з життя головних героїв.

Спочатку хотіли знімати всю історію в експедиціях, але вийшло так, що змогли знімати натуру, а всі внутрішні історії – в павільйоні. Тому, коли вирушили на пошуки місцевості під Києвом, зіткнулися з тим, що практично всі території усіяні котеджами і заміськими будинками, і у них навіть близько немає тієї автентичності, яку шукали. Також важливо було, щоб територія була нерівною і горбистою – це в рази ускладнювало пошуки. І тому, коли відкрили для себе село Дерев'яне, побачили ці будиночки в окрузі – відразу зрозуміли, що це те, що треба.

Побудували будинок і інші декорацій: це будинок, гараж, двір. Використовували багато місцевого матеріалу, щоб було природно. Клуби, бібліотека, а місцеві жителі вже звикли до акторам, що й поїсти носили, і жодного разу не скаржилися на нічні пісні і танці, які потрібні були за сюжетом.

Думали і в Пирогово знімати, але режисер Олександр Тименко благав цього не робити. Мабуть, розумів, що це місце аж надто заяложене і для їх історії потрібно інше бачення, своє особливе.

5.Найбільше було проблем з кастингом Мотрі, у результаті роль дісталася актрисі Антоніні Хижняк. Затвердили її вже в перший знімальний день. Проблема була в тому, що, здавалося б, Мотря – стереотипний персонаж, така собі жінка з перцем в серце, але, як тільки почали шукати таку, зрозуміли, що серед українських актрис потрібної Мотрі просто немає. «В результаті ми отримали неймовірну кількість актрис. Бувало так, що в одиночній сцені все настільки добре, що ми думаємо: ось воно! Але варто було тільки актрисам зіграти в парі – все валилося», - згадувала Наталки Ворожбит.

6. Найскладнішим для Наталії як шоураннера було розповісти історію 9 років життя 8 героїв в 12 серіях. «Якщо б це був би повний метр – все було б набагато простіше, а так мені доводилося дописувати і викручувати різноманітні мелодраматичні повороти, щоб глядачеві було цікаво стежити за ними дивитися всі серії. Адже сама повість в оригіналі коротка – цього матеріалу було недостатньо».

7. У серіалі знялися дуже багато молодих українських артистів. Наприклад, роль Лавріна виконав Григорій Бакланов, якого багато хто знає по серіалу Оксани Байрак «Ніщо не трапляється двічі».

«Лаврін Кайдаш – герой, який за 12 серій долає шлях від легковажного хлопця до дорослого, безкомпромісного людини. Для мене ця роль про те, як боротися з пороками, які ми отримуємо у спадок або в процесі виховання. Ця роль – про боротьбу поколінь, про боротьбу совісті. І ця боротьба відбувається всередині. Ми завжди стоїмо перед вибором: жити так, як жили наші батьки, або будувати своє життя. На жаль, багато, часто навіть несвідомо, вибирають перший варіант і тоді вони живуть у цьому придбаному наборі правил, цінностей, поглядів. Але вони не є істинно особистими, з-за чого людина вже перебуває в штучної середовищі. Тому ми повинні вчитися самостійно будувати свій шлях, фільтруючи досвід минулих поколінь, але грунтуючись на своєму. І нерідко нам доводиться з кров'ю позбавлятися від хибних звичок і виконувати одну з найскладніших завдань – виховувати самих себе», - вважає Григорій Бакланов.

Також в ролях: Ірина Мак (Кайдашиха), Дарина Федіна (Мелашка), Юлія Врублевська, Ярослав Безкоровайний, Ясиновський Роман та інші.

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