Поспішаємо: щасливі Осадча та Горбунов з квітами розповіли про важливу місію

Ведучі зачарували весняним фото
Катя Осадча та Юрій Горбунов, незважаючи на постійну зайнятість, знаходять час на сім'ю, рідних і близьких. Вони намагаються проводити дозвілля разом з синочком Іваном, обличчя якого вони поки що так і не показали, чи подорожують вдвох. Міжнародний жіночий день став відмінним приводом для Юрія не тільки привітати дружину, але і всіх жінок сім'ї. Так, ведучі з буктами квітів у руках повідомили, що вирушили в гості до рідних.
Катя і її чоловік тримають в руках троянди з дрібними декоративними ромашками і посміхаються в камеру. На теледіві – оригінальне пальто з яскравими геометричними малюнками на рукавах, волосся зібране в гладку зачіску, макіяж – максимально природний.
"Поспішаємо привітати всіх жінок у родині. І вітаємо всіх жінок України зі святом, нехай вам ніколи не псує настрій, нехай чоловіки щодня влаштовують вам свята!" - залишила щире побажання Катя.
Катя Осадча з чоловіком (Фото: instagram.com/kosadcha)
Підписники ведучої відзначили, що зіркове подружжя схожі, а також привітали теледіву з 8 березня.
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Раніше Юрій Горбунов та Катя Осадча показали свій культурний вихід у світ. Вони сходили в театр на виставу "Тев'є-Тевель" з відмінним акторським складом, на який ведучий давно хотів потрапити.