Не квапся дорослішати: дочка Олі Полякової заінтригувала питанням про коханого

Донька Олі Полякової ледь не щодня балує багатотисячну аудиторію шанувальників новими постами. Зазначимо, що 14-річна Маша Полякова розвивається на даний момент у ролі блогера (у дівчини понад 116 тис. підписників у мережі instagram). При цьому сама "Королева ночі" неодноразово повторювала - їй дуже подобається, що у її дочки є комерційна жилка, і вже у свої 14 років Маші вдається непогано заробляти на блозі.

Крім того, старша донька української виконавиці також пробує себе в ролі моделі. Нагадаємо, що цього літа Полякова-молодша була однією з учасниць модельного табору в Греції. До речі, наставницею Маші і інших дівчаток виступила українська топ-модель Алла Костромічева. Не дивно, що останнім часом Маша влаштовує собі різні стильні фотосесії.

На останніх фото донька співачки подарувала шанувальникам щиру посмішку. Дівчина позує в теплому кашемировом светрі, а також трендової спідниці з анімалістичним принтом. З аксесуарів - масивні золоті сережки.

Проте найбільше підписників Маші заінтригувала підпис до фото.

"Скажіть, а у вас є кохана людина?" - цікавиться Полякова-молодша.

Стильна Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Зазначимо, що навесні цього року в мережі активно обговорювали хлопця дочки Полякової. Хлопець Маші Полякової був її однолітком, ім'я - Максим. Раніше юнак говорив, що вони з Машею знають один одного давно - з першого класу.

"Отже, ми з Машею колишні однокласники, знайомі з першого класу. І до четвертого класу вчилися разом, після цього я пішов в іншу школу. Але все одно ми іноді гуляємо і проводимо час разом", - зазначив він.

Проте з часом "любовна історія" Маші Полякової "затихла". І на даний момент поки невідомо, чи є у дівчини хлопець.

А ось шанувальники Маші поспішили прокоментувати її нові фото:

“Ти з кожним днем краще і краще!!! Неймовірна!!! Успіху тобі у всьому!!!"

“Ти дуже гарна, я бажаю тобі щоб всі твої мрії збулися. Ти дуже велика молодець"

"Був, але виявилося що у нього немає на мене часу"

“Красуня! На другій фотці взагалі не впізнала"

"Маша супер красоточка"

"Капець відразу навіть і не зрозумів що це ти, круто виглядаєш"

"Дуже красива, не квапся дорослішати"

"Фото просто вогонь"

Скріншот коментарів: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, раніше дочки Олі Полякової вразили модним дефіле в блискучих міні-сукнях і з розпущеним волоссям.