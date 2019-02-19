Дякуємо, що вибрав нас! Осадча показала фото з іменинником

Шанувальники відзначили, що зоряна пара виглядає щасливою

Во вторник, 19 февраля, сыну известных телеведущих Катерины Осадчей и Юрия Горбунова исполнилось 2 года. Нежное фото с именинником, двухлетним Иваном, Осадчая разместила на своей странице в Instagram.

На фотографии изображены сама Катерина Осадчая и ее муж, Юрий Горбунов, который держит на руках маленького Ивана. В подписи к снимку телеведущая написала, что два года назад был такой же солнечный день.

"Два года назад был такой же солнечный день. Спасибо, Ивасик, что выбрал нас своими родителями!" – написала Катерина Осадчая.

Фото: instagram.com/kosadcha

В комментариях пользователи написали множество теплых пожеланий как Ивану, так и его звездным родителям. Они отметили, что пара выглядит на снимке абсолютно счастливой.

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катерина Осадчая и Юрий Горбунов официально расписались в 2017 году, в том же году на свет появился и их сын – Ваня. До этого они достаточно долго скрывали свои отношения от прессы и поклонников.

Кстати, ранее мы писали о том, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, что подарили сыну на день рождения.

А также рассказывали о том, что Юрий Горбунов прогулялся по Киеву с двухлетним сыночком Иваном.