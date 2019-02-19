Дякуємо, що вибрав нас! Осадча показала фото з іменинником

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники відзначили, що зоряна пара виглядає щасливою

У вівторок, 19 лютого, сину відомих телеведучих Катерини Осадчої та Юрія Горбунова виповнилося 2 роки. Ніжне фото з іменинником, дворічним Іваном, Осадча розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На фотографії зображені сама Катерина Осадча та її чоловік, Юрій Горбунов, який тримає на руках маленького Івана. У підписі до світлини телеведуча написала, що два роки тому був такий же сонячний день.

"Два роки тому був такий же сонячний день. Дякуємо, Івасику, що вибрав нас своїми батьками!" – написала Катерина Осадча.

Фото: instagram.com/kosadcha

У коментарях користувачі написали безліч теплих побажань як Івану, так і його зоряним батькам. Вони відзначили, що пара виглядає на знімку абсолютно щасливою.

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катерина Осадча та Юрій Горбунов офіційно розписалися в 2017 році, в тому ж році на світ з'явився і їх син – Іванко. До цього вони досить довго приховували свої стосунки від преси і шанувальників.

До речі, раніше ми писали про те, що Катя Осадча та Юрій Горбунов показали, що подарували синові на день народження.

А також розповідали про те, що Юрій Горбунов прогулявся по Києву з дворічним синочком Іваном.