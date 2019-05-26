Дякую тобі, рідний: Джамала зачарувала ніжними образами на честь "іменинника"

Фото: Джамала (Інна Соколовська, Styler.rbc.ua)

Джамала на День Києва розповіла про найкращі фестивалі у столиці

Джамала на День Києва привітала столицю України зі святом і розповіла, чому місто, незважаючи на свою старовину, залишається надзвичайно молодим, драйвовим та крутим. Також знаменита артистка показала шанувальникам фото з ніжними образами зі свого нового кліпу на англомовну композицію Solo, прем'єра якої відбулася 22 травня. На своїй сторінці в Instagram співачка зазначила, що зйомки проходили в Києві у Маєтку графині Уварової.

Зазначимо, що в новому кліпі Джамала співає у спеціальному скляному кубі, який може символізувати кришталевий замок. А танці, виконані артисткою, були імпровізацією під час зйомок.

"Вже давно не секрет, що в Києві знімають дуже багато відеоробіт іноземні музиканти - від поп-співачки Майлі Сайрус до Jorja Smith, Foals, Hurts, Weeknd і інших!", - нагадала Джамала і додала, що в українській столиці також знімали рекламні ролики для всесвітньо відомих брендів, причому з нашими продакшн-студіями.

"І серіал студії HBO "Чорнобиль" частково знімали в Києві, а допомагали наші RadioaktiveFilm! (із нетерпінням очікую кожну серію)", - зізналася вона.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала розповіла, що її команда, починаючи зйомки Solo, шукала старовинний маєток, що мав би схожість на музеї у Флоренції.

"І не довелося їхати в іншу країну, на київській вулиці Липській чекав на нас Маєток графині Уварової. Дякую тобі, рідний, нам було дуже зручно!" - подякувала вона "іменинникові".

Також Джамала назвала кілька гучних масштабних фестивалів та подій в Києві.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Strichka Festival відомий на весь світ електронної музики, Bravefactoryfestival - креативний фест, який надихає і від якого захоплює дух, KurazhBazar - благодійний і дуже веселий, Atlasweekend - фестиваль для меломанів, наживл і якісно і поп, і рок, інді... Як тебе не любити, Києве мій! Живий, молодий, такий різний, але завжди крутий!", - наголосила вона.

Також Джамала задала питання своїм шанувальникам, які місця їм подобаються в Києві. ⠀

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

У коментарях до повідомлення Джамали її фани відзначають чудові образи артистки в новій чудовій роботі, і також зізнаються в любові до Києва.

Київ прекрасний, люблю його енергетику!

Шикарна робота! Суцільний захват! Браво!

Супер. Наша красуня;

Київ - це просто криниця для крутих робіт! Таких як "Solo" наприклад;

Чудово виглядаєте;

Джа, яка ти красуня!

Як повідомлялося раніше, нещодавно українська співачка Джамала із задоволенням показує публіці фото і відео зі своїм синочком Еміром-Рахманом.

Нагадаємо, раніше Джамала в Лівані здивувала несподіваною імпровізацією з вуличним музикантом. В мережі опублікували відео.