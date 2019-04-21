"Спасибі за кохання": Дантес зворушливо привітав Дорофєєву з днем народження

Український ведучий і блогер Володимир Дантес знайшов в особі своєї зіркової дружини, співачки Наді Дорофєєвої не тільки супутницю життя і другу половинку, але і кращого друга. Він обожнює свою кохану і не упускає можливості їй сказати про це. Навіть сварки ця пара навчилася вирішувати полюбовно, а час, проведений разом, цінує як ніколи раніше. Саме про це написав Володимир Наді в день її народження, який артистка святкує 21 квітня. Зворушливе привітання щасливий чоловік розмістив в Instagram.

Він зізнався, що кохана дружина кожну хвилину його життя наповнює сенсом і щастям, а любити її, незважаючи на прожиті разом роки, легко, адже, говорить відкрито, що саме він в їх парі не подарунок.

"Знайти кохання дуже легко! Кохати роками дуже складно... Кажуть деякі. Але в моєму випадку це виявилося легше простого. Для Наді Дорофєєвої, швидше за все, це важче, так як я далеко не подарунок. Ця маленька дівчинка робить мене щасливим кожну хвилину. Дякую тобі за кращу версію мене! Дякую тобі за кохання! З днем народження, моя надія, з днем народження Надя", - залишив він трепетне послання для другої половинки.

Фото: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (instagram.com/vladimirdantes)

Володя поділилася романтичним фото, на якому Надя обіймає його за талію, а він дбайливо поправляє їй волосся. Інтимний момент ніжності здався шанувальникам пари настільки зворушливим, що вони не змогли залишатися в сторони і, крім привітань, обдарували Володю і Надю компліментами.

"Обожнюю вашу пару, ви найкращі", "Які ви чудові", "Реву.. . Це дуже мило", "Дуже тонко і з почуттями написано", "Ви такі різні, але такі класні. Нехай ваша любов триває вічно!", "Як це гарно. Ви просто неперевершена пара", "З ДН Надійку! Як раз справжнє кохання зустріти непросто, тому зберігайте своє почуття, як дорогоцінну реліквію!", "Шикарні. Красиві. Закохані", - писали захоплені коментатори.

Також привітати Надю поспішив і продюсер гурту "Время и Стекло" Потап. Він показав знімки іменинниці десятирічної давниниі. "Все тільки Починається! З Днем Народження", - пообіцяв репер.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва показала стильний образ під час прогулянки по Амстердаму.

Раніше Надя Дорофєєва з'явилася за діджейським пультом на секретній вечірці.