Дякувати Лесі! Володимир Остапчук пояснив, як Никитюк вплинула на його участь у Танці з зірками

Володимир Остапчук – один з найпопулярніших телеведучих нашої країни, талановитий актор і з деяких пір пародист – незабаром покаже нам ще одну грань своєї особистості. Він став одним з учасників нового сезону Танці з зірками 2019, який стартує вже 25 серпня. На презентації проекту ми вирішили з'ясувати, як він зважився на такий відповідальний крок і підтримала його сім'я. А заодно дізналися ще масу цікавих деталей особистого життя і творчості шоумена.

Володимир обіцяє викладатися на 200% (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Виявляється, питання про те, чи варто йому брати участь у новому сезоні шоу, навіть не стояло. Рідні Володимира, знаючи його тягу до танців, були здивовані тільки одним: як вийшло, що він пропустив перші два сезони? Дружина Олена також у всьому його підтримала. Але на остаточне рішення вплинув кумедний випадок.

Побачивши, що в попередньому проекті танцює Льоня Никитюк, Володимир запропонував дружині: якщо популярна телеведуча дійде до кінця, то він точно візьме участь у наступному сезоні. «Ніхто не припускав, що вона дійде до фіналу... Так що дякую Лесю, що я в «Танцях», – жартує Володимир.

Володимир завжди любив танцювати (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Як відомо, зірки ідуть у проект не за перемогою, а щоб виконати давню мрію танцювати, взяти участь у яскравому шоу або ж просто «засвітитися» зайвий раз на телебаченні. Але це не про Володимира. За словами ведучого, він зробить все, щоб перемогти, тому віддає тренуванням масу сил і часу. Тим більше що і конкуренція в цьому році набагато більше, за спостереженнями Остапчука.

Володимир Остапчук згоден тільки на перемогу (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

«Я збираюся викладатися на 200%! А іншим вирішувати. У цьому сезоні, на відміну від попередніх, дуже багато реально працюючих людей, які присвячують тренуванням по 6-12 годин. Незважаючи на статусність, зірковість і здібності до танців, всі працюють. І переможе найпрацьовитіший!»

Володимир та Ілона (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, у партнерки Володимиру дісталася переможниця минулого сезону Танців Ілона Гвоздьова.