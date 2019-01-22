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"Дякую, що не за годину": TAYANNA обурила організаторів Нацвідбору на Євробачення 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.01.2019 - 13:07
"Дякую, що не за годину": TAYANNA обурила організаторів Нацвідбору на Євробачення 2019
Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Руслан Квінта зазначив, що новина про рішення співачки стала для них несподіванкою

За кілька годин до жеребкування півфіналістів Національного відбору на Євробачення 2019 стало відомо, що одна з учасниць – TAYANNA – прийняла рішення відмовитися від боротьби за право представити Україну. На своїх сторінках в соцмережах співачка зробила офіційну заяву і зазначила, що цей вибір був усвідомленим.

Нагадаємо, це була б третя спроба співачки відправитися на Євробачення, однак вона вирішила зосередитися на інших аспектах своєї кар'єри.

Музичний продюсер Національного відбору на Євробачення Руслан Квінта прокоментував рішення виконавиці і зізнався, що воно було для нього досить несподіваним. Він обурився, що артистка так пізно повідомила цю новину, а також зазначив, що на її місце буде знайдена заміна.

"Про рішення Таянни я дізнався вчора пізно ввечері від її менеджменту. Ця новина для всієї команди стала несподіванкою. Дякую, що повідомили за ніч до жеребкування, а не за годину. Відразу хочу попередити будь-які домисли: ніякого конфлікту немає і ніколи не було. Ми 2 роки прекрасно співпрацювали і третій був би таким же. Таянна подала заявку, ми її взяли, пісня нам сподобалася. Ми до останнього були на зв'язку з її продюсером і обговорювали деталі. Шкода, що я не почув особисто від Таянни про її рішення, я чекав дзвінка, але це її право, як повідомити про це. Я не можу і не буду примушувати її участь у Національному відборі. Заявок у нас було багато, хороших артистів у нас в країні вистачає, так що найближчим часом ми повідомимо про заміну", - заявив Квінта.

&quot;Дякую, що не за годину&quot;: TAYANNA обурила організаторів Нацвідбору на Євробачення 2019Фото: Руслан Квінта (прес-служба СТБ)

Нагадаємо, 22 січня відбудеться жеребкування, за результатами якого стане відомий порядок виступів півфіналістів Національного відбору на Євробачення 2019.

Прямі ефіри Національного відбору пройдуть 9, 16 (півфінали) та 23 лютого (фінал) одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.

Нагадаємо, раніше LITE писав про сольних учасників Нацвідбору: LAUD, Ivan NAVI, KHAYAT. У кожного хлопця свій унікальний і впізнаваний стиль.

Зазначимо, LITE вже більш докладно писав про біографію учасника Нацвідбору на Євробачення 2018 KHAYAT.

"Так буде краще": TAYANNA шокувала відмовою брати участь у Нацвідборі на Євробачення 2019 Шанувальники TAYANNA сумніваються в тому, що співачка готується до участі в Нацвібдорі на Євробачення 2019
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