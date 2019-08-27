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"Рятувальниця Малібу": Оля Полякова в червоному купальнику схвилювала мережу

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.08.2019 - 10:26
"Рятувальниця Малібу": Оля Полякова в червоному купальнику схвилювала мережу
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка похвалилася хвилюючими вигинами тіла

Ефектна українська співачка Оля Полякова багато працює над підтриманням фігури у формі - так, нещодавно вона показала літній варіант свого тренування в басейні. Тому вона любить приміряти відверті наряди на сцені, а також нерідко хвалиться своєю фігурою на знімках в купальнику. На своїй сторінці в Instagram артистка показала, як проводить останні дні літа.

Оля опублікувала "спекотне" фото, на якому вона зображена на яхті. Співачка позує у злитному червоному купальнику в спокусливій позі, демонструючи свої розкішні форми і сексуальні вигини у всій красі.

Полякова також з гумором пояснила, чому не варто переживати через те, що літо проходить.

"Паритися з приводу того, що літо проходить не варто, Життя проходить - ось це засідка", - прокоментувала співачка.

&quot;Рятувальниця Малібу&quot;: Оля Полякова в червоному купальнику схвилювала мережу

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Користувачі мережі прийшли в захват від гарячого кадру артистки і засипали її компліментами, називаючи "рятувальницею Малібу" і справжньою богинею.

  • Олічка, ви шикарні!
  • Ой, позу у Maruv підгледіла!
  • Сексі
  • ви мій кайф
  • Красуня
  • Ідеал жіночої краси. Наша Королева
  • Правду глаголите
  • Дааа, це точно. Олечко, красуне!!!
  • Супер красуня!!!
  • Рятувальниця Малібу
  • Сама довгонога Українка! Чому досі не книзі рекордів?
  • Як не крути червоний колір твій

&quot;Рятувальниця Малібу&quot;: Оля Полякова в червоному купальнику схвилювала мережу

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, старша донька Олі Полякової влаштувала з мамою "битву" купальників. Обидві похвалилися точеними фігурами і підтягнутим пресом.

Раніше співачка Оля Полякова показала зоряне тренування з доньками. Знаменитість зізналася, що працювати над своїми фігурами дівчатам доводиться чимало.

"Красивий животик": дочка Полякової влаштувала з мамою "битву" купальників Для пружних сідниць: Оля Полякова показала "спокусливе" тренування в басейні (відео)
Новини України Оля Поляковафигура
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