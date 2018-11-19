Творці пісні "Плакала" розповіли, у чому секрет головного хіта гурту KAZKA

Відео: YouTube/KAZKA

Творці пісні "Плакала" розповіли, у чому секрет всесвітньо відомого хіта гурту KAZKA, який на сьогоднішній день зібрав уже більше 100 млн переглядів у YouTube.

У інтерв'ю "Обозревателю" саундпродюсери альбому KAZKA "Karma", до якого увійшла пісня, сказали, що вони своїм прикладом показали, що "українська пісня може стати хітом у всьому світі".

"Пісня "Плакала" відповідає всім канонам модної, актуальної музики, яку люблять у нас і за кордоном. Але все ж, хоч би якою дорогою за обладнанням була студія, у пісні головне - мелодія, гармонія і душа. Зрозуміло, навіть для справжнього шедевра важливі менеджмент і розкрутка, але це вже не у нашій компетенції", - розповіли майстри.

Олександра Зарицька (фото: facebook.com/kazka.band)

За словами музичних спеціалістів, KAZKA - унікальний проект, а учасники гурту "дуже прості, відкриті, комфортні". Але на пісню "Плакала" ніхто з команди не покладав особливих надій, хоч "потенційна хітовість була".

"Вона народна і в самій пісні все концептуально, модно. Пісня заходить у багатьох країнах завдяки американським ритмам і східними мотивами у поєднанні з українською мелодикою", - резюмували експерти.

Раніше ми зібрали найкращі пародії на мегапопулярну українську пісню.

Також ми писали, що фронтвумен KAZKA відповіла на питання, яке хвилює багатьох - про що ж все-таки пісня "Плакала".

Відео: РБК-Україна