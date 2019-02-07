"Створені одне для одного: Маша Єфросиніна зробила оригінальне зізнання

Телеведушая оголосила про закінчення зйомок нового шоу, де брала участь у якості судді

Популярная украинская телеведущая, а теперь еще и эксперт нового проекта "Дивовижі люди" Маша Ефросинина всегда привыкла выглядеть женственно и лаконично. Последний день съемок не стал исключением. Яркое платье цвета маджента пришлось ей по вкусу, о чем она сообщила в Instagram.

Знаменитость появилась на записи программы в наряде с плиссированной юбкой миди, воротником-стойкой и длинным рукавом с воланами. Свой образ она дополнила замшевыми черно-бежевыми оригинальными лодочками на каблуке. В качестве аксессуаров Маша предпочла золотые серьги в виде звезд и кольца из того же металла.

"Когда платье и rosé созданы друг для друга. Последний съёмочный день шоу "Дивовижні люди". Пойду искать мой бокал", - заявила она.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Столь броский и запоминающийся наряд не смог оставить равнодушными подписчиков ведущей – комплименты сыпались на Машу как из рога изобилия, а восхищенные поклонники отмечали безупречный вкус знаменитости в выборе нарядов.

"Как же женственно и красиво!", "Шик", "Вау, какая красивая", "Прекрасная Мария", "Великолепно выглядите", "Шикарная красавица!", "Машенька, Вы прелесть! Невозможно насмотреться!", "Во всех нарядах наша Маша хороша!", "Как всегда, шикарна", - написали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

В "сториз" Маша опубликовала несколько роликов из закулисья. На одном из них она запечатлена с ведущим передачи Алексеем Сухановым, а также творческой командой проекта, в частности редакторами и гримерами.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефросинина показала подросшую дочь Нану в стильном уличном образе. Телеведущая неоднократно признавалась, что юная красавица не любит публичность.

Напомним, что Оля Полякова, которая также является судьей шоу "Дивовижні люди" не удержалась от комплимента в адрес Маши Ефросининой.

К слову, Маша Ефросинина покрасовалась в студии одного из украинских каналов в трендовых колготках в сеточку со стразами и восхитительном элегантном платье от бренда Dafna May.

Видео: РБК-Украина