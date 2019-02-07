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"Створені одне для одного: Маша Єфросиніна зробила оригінальне зізнання

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.02.2019 - 23:28
"Створені одне для одного: Маша Єфросиніна зробила оригінальне зізнання
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведушая оголосила про закінчення зйомок нового шоу, де брала участь у якості судді

Популярна українська телеведуча, а тепер ще й експерт нового проекту "Дивовижі люди" Маша Єфросиніна завжди звикла виглядати жіночно і лаконічно. Останній день зйомок не став винятком. Яскрава сукня кольору маджента припала їй до смаку, про що вона повідомила в Instagram.

Знаменитість з'явилася на запису програми в наряді з плісированою спідницею міді, коміром-стійкою і довгим рукавом з воланами. Свій образ вона доповнила замшевими чорно-бежевими оригінальними човниками на підборах. В якості аксесуарів Маша вибрала золоті сережки у вигляді зірок і каблучки з того ж металу.

"Коли сукню і rosé створені одне для одного. Останній знімальний день шоу "Дивовижні люди". Піду шукати мій келих", - заявила вона.

&quot;Створені одне для одного: Маша Єфросиніна зробила оригінальне зізнання

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Таке яскраве і незабутнє вбрання не змогло залишити байдужими підписників ведучої – компліменти сипалися на Машу як з рогу достатку, а захоплені шанувальники відзначали бездоганний смак знаменитості у виборі нарядів.

"Як же жіночно і красиво!", "Шик", "Вау, яка гарна", "Прекрасна Марія", "Чудово виглядаєте", "Шикарна красуня!", "Машенька, Ви диво! Неможливо надивитися!", "У всіх нарядах наша Маша гарна!", "Як завжди, шикарна", - написали коментатори.

&quot;Створені одне для одного: Маша Єфросиніна зробила оригінальне зізнання

&quot;Створені одне для одного: Маша Єфросиніна зробила оригінальне зізнання

&quot;Створені одне для одного: Маша Єфросиніна зробила оригінальне зізнання

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

В "сторіз" Маша опублікувала кілька роликів з закулісся. На одному з них вона зображена з ведучим передачі Олексієм Сухановим, а також творчою командою проекту, зокрема редакторами і гримерами.

&quot;Створені одне для одного: Маша Єфросиніна зробила оригінальне зізнання

&quot;Створені одне для одного: Маша Єфросиніна зробила оригінальне зізнання

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша Єфросиніна показала доньку Нану в стильному вуличному образі. Телеведуча неодноразово зізнавалася, що юна красуня не любить публічність.

Нагадаємо, що Оля Полякова, яка також є суддею шоу "Дивовижні люди" не втрималася від компліменту на адресу Маші Єфросиніної.

До речі, Маша Єфросиніна покрасувалася в студії одного з українських каналів в трендових колготках у сіточку зі стразами і чудовій елегантній сукні від бренду Dafna May.

Відео: РБК-Україна

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