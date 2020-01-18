Союз двох споріднених душ: Настя Каменських зворушила романтикою з Потапом

Парочка насолоджується романтикою на відпочинку в Мексиці
Зіркова пара Настя Каменських і Потап продовжують насолоджуватися відпочинком в улюбленій Мексиці - закохані проводять час біля океану, не забуваючи при цьому про тренування і ранкові пробіжки. Співачка регулярно змінює яскраві луки та хвалиться апетитною фігурою в купальнику - більш того, вона навіть знялася для мексиканського Playboy! А на новому знімку в своєму Instagram артистка зворушила романтикою з коханим і зробила ніжне визнання.
На фото Настя робить селфи, а Потап чуттєво обіймає її ззаду за плечі. На співачці - жовтий верх від оригінального купальника з бахромою.
"Любов - це союз двох споріднених душ. Дві людини, що ідеально збігаються. Знайди свою любов і ніколи не втрачай її", - зворушливо написала Каменських англійською мовою.
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)
Раніше вона показала повністю свій ефектний аутфит - Настя доповнила жовтий топ джинсовими міні-шортами, чобітьми в ковбойському стилі і квітчастою накидкою.
"Щастя — це стиль життя. Знайди його і живи їм", - поділилася мудрістю виконавиця.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
А на закуску Настя опублікувала спекотне відео, на якому зображена у вуличному душі в купальнику. В кадрі дівчина ніжиться під струменями води і чуттєво дивиться на камеру.
Відео: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Користувачі мережі розчулюються щастю Насті і Потапа і залишили багато душевних коментарів.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
До речі, Потап і Настя Каменських навіть на відпочинку не забувають про спорт і діляться відповідними кадрами з підписниками в мережі.