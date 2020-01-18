Союз двох споріднених душ: Настя Каменських зворушила романтикою з Потапом

Зіркова пара Настя Каменських і Потап продовжують насолоджуватися відпочинком в улюбленій Мексиці - закохані проводять час біля океану, не забуваючи при цьому про тренування і ранкові пробіжки. Співачка регулярно змінює яскраві луки та хвалиться апетитною фігурою в купальнику - більш того, вона навіть знялася для мексиканського Playboy! А на новому знімку в своєму Instagram артистка зворушила романтикою з коханим і зробила ніжне визнання.

На фото Настя робить селфи, а Потап чуттєво обіймає її ззаду за плечі. На співачці - жовтий верх від оригінального купальника з бахромою.

"Любов - це союз двох споріднених душ. Дві людини, що ідеально збігаються. Знайди свою любов і ніколи не втрачай її", - зворушливо написала Каменських англійською мовою.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Раніше вона показала повністю свій ефектний аутфит - Настя доповнила жовтий топ джинсовими міні-шортами, чобітьми в ковбойському стилі і квітчастою накидкою.

"Щастя — це стиль життя. Знайди його і живи їм", - поділилася мудрістю виконавиця.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

А на закуску Настя опублікувала спекотне відео, на якому зображена у вуличному душі в купальнику. В кадрі дівчина ніжиться під струменями води і чуттєво дивиться на камеру.

Відео: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Користувачі мережі розчулюються щастю Насті і Потапа і залишили багато душевних коментарів.

Красиві і щасливі!!!

Любимки мої

Ви такі гарні. Настя і Потап найкрасивіша пара

Дуже класна пара! Дуже любимо Вас!

Які ви красиві

Ти принадність

Неймовірно закохані

Я радий за вас хлопці, що ви знайшли один одного не тільки у творчості

Нереально круті і такі ніжнііііі

Ви такі красивущі ! У обох в очах такий вогонь, аж страшно щоб не сталася пожежа. Ви класні

Ви дуже гарна пара. Люди, які люблять, вони такі щасливі

Яка ви щаслива

Для Потапа час у зворотний бік цокає, молодіє після весілля

найкрутіша пара із зірок, я Вас обожнюю

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

До речі, Потап і Настя Каменських навіть на відпочинку не забувають про спорт і діляться відповідними кадрами з підписниками в мережі.