Щоб не зійти з розуму: Надя Дорофєєва показала свої ненудні хроніки карантину

Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом прислухалася до порад медиків і вирішила дотримуватися карантину, щоб убезпечити себе від зараження небезпечним коронавірусом. Пара півроку тому переїхала у власний приватний будинок, тому має можливість провести час на свіжому повітрі. Так, учерговому випуску DoDo VLOG'а на однойменному YouTube-каналі співачка показала, як проводить вільний час і чим вона зайнята.

Зіркова пара вирішила провести день з друзями – блогерами та рестораторами Мішою і Дашею Кацуріними.

"Ми з ранку вирішили зробити медитацію. Це був мій другий досвід. Щоб не зійти з розуму вдома, робіть медитацію, це дуже прикольно", - поділилася враженнями артистка.

Надя Дорофєєва з подругою (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Чоловіки вирішили побалувати своїх жінок смачним сніданком. Вони приготували гуакамоле, тости і навіть дали кілька кулінарних порад.

Крім того, Володимир і Михайло придумали та виконали пісню про віруси і зняли аматорський кліп. "Це геніально", - підбадьорила Надя новоспечений дует.

Потім весела компанія вирушила на машині до озера. "Подихати свіжим повітрям і, звичайно, тримати дистанцію", - пояснила Надя.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Вечеряли друзі також разом. "Вова сьогодні витримав дієто-день і готував весь день!" - розповіла Надя. "Борщ. 5 літрів", – похвалився артист.

Надя провела для шанувальників прямий ефір разом з Вовою. А потім записала звернення, де поділилася своїми думками про епідемію коронавіруса і навколишню обстановку.

"Сьогодні, по-моєму, 4 день, як я вдома. Вчора було супер-весело, супер-класно. І позавчора і позапозавчора. Але сьогодні настав такий стан хвилюючий, тому що багато новин про хворих... Треба триматися і не потрібно панікувати. А друге - потрібно перебудовувати свій мозок на те, що карантин буде довгим. Слава Богу, що є Інтернет і ми може відволікатися і розважатися", - ввисловилася дівчина і закликала серйозніше ставитися до ситуації і з розумом витрачати вільний час.

Відео:YouTube/ DoDo VLOG

Раніше Надя Дорофєєва засвітила на камеру струнке тіло в нижній білизні.