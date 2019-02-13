"Зовсім пригнічена": Регіна Тодоренко налякала ускладненням здоров'я

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча стикнулася з неприємною проблемою, через яку не пішла на роботу

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно показала обличчя без макіяжу, вперше зіткнулася з труднощами материнства, які суттєво вдарили по її здоров'ю. Вона повідомила шанувальникам в Instagram неприємну новину про те, що злягла з лактостазом.

Артистка почала замислюватися над тим, чи не рано вона вийшла на роботу, адже все ще є годуючою мамою. Так, напередодні знаменитість відчула занепад сил, а температура різко впала, але вже сьогодні почався жар і неймовірний біль у грудях, а градусник показав критичні 38.8. На зйомки вона не поїхала, замість цього задалася питанням, чому саме зараз її підстерегла така неприємність.

"На цьому фото я мило посміхаюся, тому що буквально через пару тижнів вийде новий сезон мого шоу "П'ятниця з Регіною" - це радість. Але зараз я зовсім пригнічена, так як вчора ввечері познайомилася з лактостазом. Що це взагалі і чому воно звалилося на мою груди саме зараз? Довелося скасувати сьогоднішні зйомки на ТНТ. (Вибачте, друзі, я горю майже добу - 38,8). Ще вчора вранці у мене був занепад сил, і градусник показував 35.6, а зараз у мене жар, і груди ніби насаджують на шампур. В моїй голові рефреном крутиться фраза: "Чи не занадто рано ти, Региночка, вийшла на роботу", - поділилася зірка.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники молодої мами почали активно їй співчувати, а також ділитися своїми способами боротьби з неприємним ускладненням грудного вигодовування.

"Одужуй, щоб швидше все пройшло", "Одужуйте швидше, любимо та чекаємо на вас", "Поправляйтесь швидше! Вигодовування - важка праця", "О, знайома ця гидота. Видужуй скоріше", "Регіна, все буде добре, не переживай. Просто продовжуй годувати", - рекомендували коментатори.

Раніше Регіна Тодоренко поскаржилася, що після пологів її не слухаються ноги, і вона майже не може займатися звичним їй балетом.

До слова, Регіна Тодоренко і Влад Топалов назвали ім'я сина, яке довго тримали в таємниці.

Відео: РБК-Україна