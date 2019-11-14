"Радилася з Лободою": Регіна Тодоренко розповіла про материнство і стосунки з чоловіком

Регіна Тодоренко - справжня жінка-енерджайзер, яка встигає все: ростити маленьку дитину, багато й успішно працювати над власними шоу, а також приділяти час чоловікові Владу Топалову і подорожувати. Нещодавно її зусилля були оцінені по заслугах - телеведуча стала "Жінкою року" за версією журналу Glamour, а трохи раніше отримала заповітну премію ТЕФІ. В інтерв'ю Glamour вона розповіла, як їй вдається все поєднувати, з ким вона радилася перед народженням сина і які у них стосунки з чоловіком.

Регіна зізналася, що їй хочеться багато дітей і при цьому подобається бути працюючою мамою.

"Я народила. Я знайшла родину, і у мене змінилися пріоритети. Я стала сентиментальною і відповідальною. Коефіцієнт материнства у мені несподівано високий. Я така любляча мамка, яка хоче ще десять дітей. І мені подобається лавірувати між роботою і сім'єю, тому що я від одного беру енергію і переношу в інше. Ця енергія може бути різною, іноді ми з Владом лаємося, тому що у нас дуже різні погляди на життя і виховання. Але поступово все вирівнюється", - поділилася ведуча.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (glamour.ru)

За словами Тодоренко, коли вона не була впевнена, чи варто виходити на роботу через кілька місяців після народження дитини, вона попросила поради у співачки Світлани Лободи, яка успішно поєднує концертну діяльність з наявністю двох дітей. У підсумку та дуже вплинула на її рішення - і Регіна дуже швидко повернулася до роботи, а син чекав її в гримерці.

"Рік тому я радилася зі Світланою Лободою: "У мене мало знайомих артистів, які встигають і багато працювати, і проводити час з сім'єю. У мене через місяць народиться син, через два з половиною я повинна вийти на роботу на каналі "П'ятниця!" в проекті "Мейкапери". У мене там двадцять з чимось змін. Як ти думаєш, чи варто погоджуватися?" Света мені відповіла: "Через два з половиною місяці, ти зійшла з розуму? З первістком потрібно хоча б півроку побути разом, щоб зрозуміти, якою мовою говорить твоє немовля. Це важливо для взаєморозуміння в майбутньому". А потім вона трохи подумала і сказала: "А знаєш, ти кмітлива дівчинка, розберешся швидко. Якщо хочеш, то працюй". Вона сильно вплинула на моє рішення. Я погодилася на зйомки, а потім себе проклинала. Але якщо ти потрапив у цей механізм, ти ніяк не можеш з нього випасти. Шестерінки закрутилися. Я розуміла, що мені складно, що дитина живе в гримерці. Виявилося, я не з тих мам, що можуть залишити дитину вдома з нянею чи бабусею. Мені потрібно було, щоб він завжди був поруч. Я вирішила, що, врешті-решт, у мене такий спосіб життя, він і далі буде таким, і, напевно, моїй дитині варто пристосуватися. Можливо, він буде більш стресостійким, можливо, він буде сильніше, ніж я. І тоді почуття вини трансформувалося в почуття гордості", - відверто розповіла телезірка.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (glamour.ru)

Регіна іноді дивується, як вони змогли зійтися з чоловіком - адже вони такі різні.

"До сих пір не розумію, яким чином цей пазл міг скластися! Раз в тиждень ми задаємо один одному це питання, адже у нас різні політичні погляди, різний світогляд в принципі. Я людина-хаос, він — педант. У мене стоїть валіза нерозібрана тиждень, з якої я підтягую якісь чисті речі. Для нього це шок — у нього всі майки по кольорам. Але якщо говорити про виховання, то йому дуже подобається, як я вихована, і тут у мене великий кредит довіри. Він намагається більше прислухатися до мене, бути м'якше, хоча він дуже строгий і різкий. А я читаю багато літератури, раджуся з мамою. Мої батьки виховали самостійних людей. Я перейняла модель житті мами і тата: вони завжди багато працювали — і я з першого класу почала разом з ними приходити о сьомій вечора, після театральних гуртків і музикалки", - каже артистка.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Наталя Могилевська зробила похвальне визнання про Регіну Тодоренко після їх зустрічі на Танці з зірками 2019. Співачка заявила, що "ця дівчинка далеко піде".