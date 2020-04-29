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Вона досконала: напівоголена Емілі Ратаковскі показала ідеальне тіло в пікантному вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.04.2020 - 21:27
Вона досконала: напівоголена Емілі Ратаковскі показала ідеальне тіло в пікантному вбранні
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Дівчина запускає нову лінію свого бренду

Емілі Ратаковскі, яка регулярно радує шанувальників новинками свого бренду Inamorata, готова представити чергову лінію. Цього разу фанатів чекають яскраві комплекти: напівпрозорі топи і малюсінькі стринги з принтом. Візерунок складається з зображення оголеного жіночого тіла – ескіз малюнка зробив батько Емілі, коли вона запускала лінію сережок. Образ, що нагадує фігуру самої Ратаковскі, так припав до душі знаменитій моделі, що став негласним символом бренду.

Вона досконала: напівоголена Емілі Ратаковскі показала ідеальне тіло в пікантному вбранніВона досконала: напівоголена Емілі Ратаковскі показала ідеальне тіло в пікантному вбранніВона досконала: напівоголена Емілі Ратаковскі показала ідеальне тіло в пікантному вбранні

Ратаковскі анонсувала нові речі свого бренду (фото: instagram.com/emrata)

Дівчина опублікувала кілька кадрів в топах різних відтінків, які, зрозуміло, рекламує сама. Щоправда, цього разу на фото не видно її обличчя. Скоріше за все, акцент таким чином було вирішено зробити на пишних формах і тонкій талії самій моделі. «Ну що, ви готові? Новинки будуть цього тижня», – написала Емілі під серією спокусливих кадрів. Відвертими їх робить не тільки напівпрозорий матеріал, крізь який можна відмінно розглянути оголені груди 28-річної красуні, але й ефектні пози і ракурси. Шанувальники почали писати зірці, як неймовірно її ідеальна фігура і що вони давно чекали поповнення колекції Ратаковскі.

На сторінці бренду була опублікована фотографія, де Емілі постала у всій красі, дивлячись у камеру зухвало й заклично. «Нова колекція буде на цьому тижні», – повідомила Емілі. «Ми просто потребуємо цих речей», «Це неймовірно», «Я не можу дочекатися», – пишуть фолловери зірки. Що ж, не дивно, що Ратаковскі легко завоювала любов фанатів по всьому світу і отримала звання однієї з найуспішніших бізнес-вумен.

Вона досконала: напівоголена Емілі Ратаковскі показала ідеальне тіло в пікантному вбранні

Нова лінія Емілі, як завжди, спокуслива (фото: instagram.com/emrata)

Як і багато її колег, які зайнялися випуском власних ліній купальників і білизни, вона не переставала працювати навіть під час карантину. Дівчина періодично радувала фанатів стильними зйомками і нагадувала про необхідність робити покупки заздалегідь – літо скоро. Щоб надихнути прихильниць, вона демонструвала свої гарячі фото в спокусливих купальниках з пляжу. Як бачимо, ефект від такої реклами явний!

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