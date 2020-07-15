Вона досконала: Кайлі Дженнер захопила розкішною фігурою в сукні-хустці з пікантним вирізом

Instagram-зірка і бізнесвуме, 22-річна Кайлі Дженнер, мабуть, втомилася від карантинного ув'язнення. Дівчина вирушила насолодитися найкращим літнім відпочинком на берег океану, щоб вдосталь накупатися в солоній воді і надихатися свіжим бризом. Ну і, звичайно, похвалитися своїми розкішними вбраннями і не менш розкішними формами.

Кайлі Дженнер нарешті відпочиває (фото: instagram.com/kyliejenner)

Так, на нових фото в своєму акаунті в Instagram вона показала шикарні пейзажі і берег океану. Зірка не поставила геолокацію, тому шанувальникам залишилося тільки гадати, де саме відпочиває їх улюблениця.

Кайлі позує в новому незвичайному вбранні: ультрамодному платті з великою кількістю розрізів, починаючи від ключиць, з запахом, що нагадує хустку з турецькими візерунками. На лобі в неї красуються білі окуляри, які чудово відтіняють засмаглу шкіру. На знімках, які вона опублікувала у своєму мікроблозі, Дженнер кокетливо виставила ногу і посміхається: видно, що настрій у неї чудовий. До того ж виглядає вона неймовірно спокусливо.

Новий образ дівчини сподобався її шанувальникам (фото: instagram.com/kyliejenner)

«Дякую, Боже, за ще один прекрасний день», – підписала Кайлі свої фото. «Кайлі, дитинко, відпочинь там за нас усіх», «Яка красуня», «А донька відпочиває з тобою, покажи і її», – тут же відгукнулися її вірні фанати. Що ж, Кайлі вміє створити навіть з простого пляжного образу справжню подію для своїх послідовувачів.