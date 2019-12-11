Вона досконала! Ірина Шейк захопила стрункими ногами і чуттєвим образом

Ірина Шейк давно почала співпрацювати з італійською маркою Falconeri, знявшись одночасно в стильній і відвертій фотосесії. Так, зйомка проходила в Голландії, але навіть серед льодів, в теплих речах із зимової колекції 33-річна красуня зуміла залишитися максимально «гарячою».

Ірина Шейк в новому образі (фото: instagram.com/irinashayk)

Тепер вона періодично тішить шанувальників новими кадрами у новинки марки: зробленими вдома, а також знятими професіоналами. Один з таких кадрів з'явився на сторінці моделі кілька годин тому. Ірина позує в кейпі з широкими рукавами, капюшоном і великими накладними кишенями вартістю близько $1000. Волосся, зачесане назад в «мокру» укладку, виразний макіяж і томний погляд... Ірина, схоже, вирішила продемонструвати всю свою красу і харизму. А заодно і свої стрункі довгі ноги бездоганної форми, покриті до того ж золотистим загаром.

Ірина Шейк в речах з нової колекції Falconeri (фото: instagram.com/irinashayk)

«Королева», «Божественна», «Чудова!», «Ах, ці ноги», «Прекрасна», «Неймовірна», – не можуть зупинитися шанувальники. Всього за першу годину пост зібрав рекордну кількість лайків і масу приємних коментарів.

До речі, у перервах між робочими проектами і світськими виходами Шейк, як і раніше, весь час присвячує своїй дочці Далі. Нагадаємо, знамениті батьки дівчинки ділять між собою опіку над нею. Тому папараці регулярно застають дівчинку то з Іриною, то з Бредлі Купером за довгими прогулянками по Нью-Йорку. Колишні кохані зуміли зберегти хороші відносини і не чинять жодних перешкод одне одному. До того ж бабуся Леї – мама Бреді Купера Глорія Кампано – просто обожнює онучку і завжди готова допомогти у вихованні.