"Стан душі": Сергій Бабкін вразив ідеальною розтяжкою

Музикант продемонстрував, як він майстерно займається йогою

Известный украинский музыкант, актер и лидер группы 5nizza Сергей Бабкин впечатлил поклонников своей спортивной формой и отличной растяжкой. Фото, сделанным во время занятий йогой, артист поделился на странице в Instagram.

На черно-белом снимке Сергей застыл в одной из ассан. Опираясь на одну руку и ногу, второй рукой он захватил стопу, подняв ногу вверх. Под кадром певец оставил лаконичную и многозначительную подпись, описав то, что испытывает внутри. "Состояние души", - коротко и ясно обозначил музыкант.

Фото: Сергй Бабкин (instagram.com/babkin_official)

Поклонники артиста предположили, что именно в такие моменты рождаются его бередящие душу песни, способные с первых нот проникнуть в самое сердце.

"От такого состояния Души рождаются творения, которые пронизывают Души слушателей до мурашек", "Гармония", "Здорово! Я тоже люблю йогу", - отмечали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/babkin_official)

Ранее Сергей Бабкин даже снялся в фотосессии для тематического проекта, во время которой в спокойной, умиротворенной позе и железных рыцарских доспехах показал, как выглядят современные герои. "Сила современного рыцаря в спокойствии", - отметил он под кадром.

Фото: Сергй Бабкин (instagram.com/babkin_official)

Интересно, что йогой Сергей предпочитает заниматься вместе с женой Снежаной. На ее странице в микроблоге также появилось совместное фото после плодотворной тренировки. "Дополняем йога-процедуры отменным зелёным чаем", - подписала она снимок, где вместе с мужем наслаждается чайной церемонией.

Фото: Сергй Бабкин с женой Снежаной (instagram.com/babkin_official)

К слову, Сергей Бабкин с женой на Крещение показали, как они бесстрашно нырнули прямо в снег и устроили фотосессию на морозе.

Напомним, что на новогодние праздники Сергей Бабкин уехал в Лапландию, где целовался с помощником Санты – оленем.