"Стан душі": Сергій Бабкін вразив ідеальною розтяжкою

Фото: Сергй Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Музикант продемонстрував, як він майстерно займається йогою

Відомий український музикант, актор і лідер групи 5nizza, Сергій Бабкін вразив шанувальників своєю спортивною формою і відмінною розтяжкою. Фото, зробленим під час занять йогою, артист поділився на сторінці в Instagram.

На чорно-білому знімку Сергій застиг в одній з ассан. Спираючись на одну руку і ногу, другою рукою він захопив стопу, піднявши ногу вгору. Під кадром співак залишив лаконічний і багатозначний підпис, описавши те, що відчуває всередині. "Стан душі", - коротко і ясно позначив музикант.

Фото: Сергй Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Шанувальники артиста припустили, що саме в такі моменти народжуються його проникаючі в душу пісні, які здатні з перших нот підкорити серце слухача.

"Від такого стану Душі народжуються витвори, які пронизують Душі слухачів до мурашок", "Гармонія", "Здорово! Я теж люблю йогу", - відзначали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/babkin_official)

Раніше Сергій Бабкін навіть знявся у фотосесії для тематичного проекту, під час якої в спокійній, умиротворенній позі і залізних лицарських обладунках показав, як виглядають сучасні герої. "Сила сучасного лицаря в спокої", - зазначив він під кадром.

Фото: Сергй Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Цікаво, що йогою Сергій воліє займатися разом з дружиною Сніжаною. На її сторінці в мікроблозі також з'явилося спільне фото після плідного тренування. "Доповнюємо йога-процедури чудовим зеленим чаєм", - підписала вона знімок, де разом з чоловіком насолоджується чайною церемонією.

Фото: Сергй Бабкін з дружиною Сніжаною (instagram.com/babkin_official)

До речі, Сергій Бабкін з дружиною на Водохреща показав, як вони безстрашно пірнули прямо в сніг і влаштували фотосесію на морозі.

Нагадаємо, що на новорічні свята Сергій Бабкін поїхав в Лапландію, де цілувався з помічником Санти – оленем.