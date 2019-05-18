"Склала список": Настя Каменських поділилася своїми планами на літо

Настя Каменських - активна і цілеспрямована дівчина і не любить сидіти на місці. Крім роботи вона вважає важливим приділяти час і іншим речам, які допоможуть їй розвиватися та збагачуватися фізично і духовно. На своїй сторінці в Instagram співачка розповіла, що вже склала свій список справ на літо і запропонувала шанувальникам приєднатися до неї.

Артистка оприлюднила свій план і пообіцяла пізніше поділитися результатами. Крім того, Настя виклала фото, на вона в білосніжному брючному костюмі сидить на стільці з ноутбуком - явно складаючи список своїх челленджей.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Кожен день –– це натхнення і мотивація для нових досягнень, згодні? А якщо скласти докладний план, то діяти буде легше. Я ось склала свій ob-do список зі своїми челленджами, які #обіцяюзаліто виконати:

⠀

-- прочитати три книги на іноземних мовах, якими володію;

-- побувати на концерті одного з улюблених виконавців;

-- виділяти декілька днів в місяць тільки для себе і сім'ї;

-- більше часу кататися на самокаті або велосипеді: мінімум раз на тиждень здійснювати прогулянки на них;

-- зайнятися йогою;

-- навчитися навіть в робочому режимі знаходити час на себе;

-- створити ще один хіт іноземною мовою, який підкорить слухачів у нас і за океаном

⠀

Обов'язково буду ділитися з вами своїми досягненнями! Приєднуйтесь і ви до челленджу #обіцяюзаліто та діліться результатами", - поділилася Каменських.

Підписникамдуже сподобався образ і стиль Насті на знімку і вони закидали артистку компліментами. Багато відзначили, що їй дуже личить білий колір, а також подякували за натхнення.

"Ти неймовірна"

"Ось це Твій найкращий спосіб, повір мені на слово...! Чудова!"

"Біле дуже до обличчя і фігури"

"Ти дуже гарна"

"Настя, ти шикарна дівчина"

"Настя, ти просто космос"

"В елегантному одязі ти набагато привабливіше, ніж у купальниках..))"

"Круто!!! Так гарно в білому!"

"Вам дуже личить у білому"

"Теж буду в найближчі дні писати плани на літо! Дуже надихаєш"

"Біла королева!"

"Класний костюм, просто супер, а ще тобі дуже личить білий колір. Така ділова, але тут же ніжна і як завжди сексуальна леді"

"Дуже стильно, сучасно, жіночно і мотівірующе"

Нагадаємо, Настя Каменських умилила мережу фото з батьками. При цьому прихильники відзначили, що її тато разюче схожий на відомого актора Ентоні Хопкінса.

Тим часом у ЗМІ на даний момент активно обговорюють чутки про можливе весілля Потапа і Насті Каменських, яке нібито має відбутися 23 травня. На цю новину відреагувала тільки прес-служба Каменських. При цьому там не заперечують, не підтверджують інформацію.

До речі, в мережі вже показали запрошення-листівку на весільну вечірку 23 травня від Потапа і Насті.