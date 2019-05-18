ru
ua

"Склала список": Настя Каменських поділилася своїми планами на літо


Співачка пообіцяла виконати всі пункти і розповісти про свої досягнення

Настя Каменських - активна і цілеспрямована дівчина і не любить сидіти на місці. Крім роботи вона вважає важливим приділяти час і іншим речам, які допоможуть їй розвиватися та збагачуватися фізично і духовно. На своїй сторінці в Instagram співачка розповіла, що вже склала свій список справ на літо і запропонувала шанувальникам приєднатися до неї.

Артистка оприлюднила свій план і пообіцяла пізніше поділитися результатами. Крім того, Настя виклала фото, на вона в білосніжному брючному костюмі сидить на стільці з ноутбуком - явно складаючи список своїх челленджей.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Кожен день –– це натхнення і мотивація для нових досягнень, згодні? А якщо скласти докладний план, то діяти буде легше. Я ось склала свій ob-do список зі своїми челленджами, які #обіцяюзаліто виконати:

-- прочитати три книги на іноземних мовах, якими володію;
-- побувати на концерті одного з улюблених виконавців;
-- виділяти декілька днів в місяць тільки для себе і сім'ї;
-- більше часу кататися на самокаті або велосипеді: мінімум раз на тиждень здійснювати прогулянки на них;
-- зайнятися йогою;
-- навчитися навіть в робочому режимі знаходити час на себе;
-- створити ще один хіт іноземною мовою, який підкорить слухачів у нас і за океаном

Обов'язково буду ділитися з вами своїми досягненнями! Приєднуйтесь і ви до челленджу #обіцяюзаліто та діліться результатами", - поділилася Каменських.

Підписникамдуже сподобався образ і стиль Насті на знімку і вони закидали артистку компліментами. Багато відзначили, що їй дуже личить білий колір, а також подякували за натхнення.

  • "Ти неймовірна"
  • "Ось це Твій найкращий спосіб, повір мені на слово...! Чудова!"
  • "Біле дуже до обличчя і фігури"
  • "Ти дуже гарна"
  • "Настя, ти шикарна дівчина"
  • "Настя, ти просто космос"
  • "В елегантному одязі ти набагато привабливіше, ніж у купальниках..))"
  • "Круто!!! Так гарно в білому!"
  • "Вам дуже личить у білому"
  • "Теж буду в найближчі дні писати плани на літо! Дуже надихаєш"
  • "Біла королева!"
  • "Класний костюм, просто супер, а ще тобі дуже личить білий колір. Така ділова, але тут же ніжна і як завжди сексуальна леді"
  • "Дуже стильно, сучасно, жіночно і мотівірующе"

Нагадаємо, Настя Каменських умилила мережу фото з батьками. При цьому прихильники відзначили, що її тато разюче схожий на відомого актора Ентоні Хопкінса.

Тим часом у ЗМІ на даний момент активно обговорюють чутки про можливе весілля Потапа і Насті Каменських, яке нібито має відбутися 23 травня. На цю новину відреагувала тільки прес-служба Каменських. При цьому там не заперечують, не підтверджують інформацію.

До речі, в мережі вже показали запрошення-листівку на весільну вечірку 23 травня від Потапа і Насті.

Красуні в маму: Ольга Сумська показала своїх дочок "Найкрасивіша україночка": Тіна Кароль оригінально привітала з Днем вишиванки
Читати всі новини