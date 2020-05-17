Скучили за містом: Осадча та Горбунов показали прогулянку по Києву з синочком

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (instagram.com/kosadcha)

Сімейство насолодилося красою зелених вулиць і квітучих каштанів

Катя Осадча та Юрій Горбунов все ще дотримуються самоізоляції, однак їх дуже радує послаблення карантину, а також тепла весняна погода. Зоряне сімейство разом з трирічним сином Іваном стало регулярно вибиратися на природу, вивчаючи мальовничі місця Київської області і насолоджуючись прогулянками на свіжому повітрі. Також телеведуча повернулася до велопрогулянок - при цьому вона використовує спеціальний трейлер для перевезення дітей. А ось на нову прогулянку вони вирушили в центр Києва, де вже давненько не бували через карантин.

Катя вибрала для сімейної вилазки білу футболку і червону вітрівку - адже травневий дощ може застати зненацька. Волосся теледіва зібрала в хвіст, а також доповнила аутфит темними окулярами. Вона зробила щасливе селфи на Володимирській гірці і зізналася в коханні Києву.

"Виїзд в місто тепер можна вважати мандрівкою. квітучі каштани, яскрава зелень, неймовірний Дніпро. Люблю Київ", - поділилася ведуча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Також Осадча показала милий знімок Горбунова з сином, які разом йдуть по доріжці.

Фото: Юрій Горбунов з сином (instagram.com/kosadcha)

Юрій, який був у чорній курточці і окулярах, показав ніжний кадр з коханою дружиною по дорозі до пам'ятника Володимиру.

"Скучили за містом, за його шумом!! Людей не багато, все цвіте, особливо каштани! Київ-ти чудовий!!" - зазначив шоумен.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов )instagram.com/gorbunovyuriy)

В коментарях зоряній парі залишили багато компліментів, а деякі підписники навіть відзначили, що бачили їх на прогулянці.

Клас !!! Дякую за настрій!!!

Які ви красиві

Яка гарна пара

А ви то які красиві

Найчарівніше i найулюблініше місто

Чудова пара

Ви красуня

Я вас бачила, хотіла підійти але дистанція..всі справи

Як завжди,елегантна.

Ми вас сьогодні бачили саме тут

Я б Вас Катя вибрала мером Києва!!!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Катя Осадча з Юрієм Горбуновим показали, як на них вплинув карантин, в цікавому відео для Tik Tok.

Автор: Марина Настевіч