Сон для стрункості і здоров'я: дієтолог назвала топ-4 важливих правила

Не для кого не секрет, що повноцінний здоровий сон – запорука гарного самопочуття, злагодженої роботи всіх органів і систем, краси і навіть стрункості. Хронічний недосип загрожує проблемами зі здоров'ям, стрімким старінням і навіть ожиріння. Про те, як нормалізувати режим і сон розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Наталія Кошкіна.

Експерт стверджує, що тривалий якісний сон відповідає за пам'ять і концентрацію уваги, настрій і загальне самопочуття, регуляцію апетиту і зниження ваги, запальні процеси, здатність справлятися зі стресами та ін.

У теж час як хронічний недосип веде до збільшення жирових запасів, порушення в роботі гормональної системи, виникнення хронічних захворювань, передчасного старіння і ін.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Хороша новина: повернення до нормального режиму сну може зменшити ці ризики. З чого ж почати?

Створіть свій ритуал

Ви не можете відразу з режиму "вкл" перейти в режим "off". Тіла необхідно час, щоб підготуватися. Читайте, полежіть у ванні, послухайте спокійну музику – що завгодно, що буде сигналом для тіла, що пора готуватися до сну.

Дотримуйтесь режиму

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Лягайте і прокидайтеся в один і той же час. Тоді ваше тіло буде знати, коли потрібні гормони, які вас заспокоять, а коли ті, які допоможуть прокинутися. До речі, тіло починає вироблення мелатоніну – гормону, який забезпечує глибокий сон і допомагає регулювати метаболізм, - коли темно. Тому освітлення ввечері має бути максимально приглушеним.

Не використовуйте електроніку

Випромінювання від екранів активізує роботу мозку. Якщо у вас проблеми з засипанням, краще не дивитися на гаджети хоча б за 30 хвилин до сну.

Якщо не можете заснути довше 15 хвилин

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вставайте і займіться чим-небудь розслаблюючим: почитайте, заваріть собі чай. Повертайтеся в ліжко, коли знову відчуєте сонливість.

"Якщо протягом тривалого часу ви спите більше 9-10 годин, це тривожний дзвіночок. Він може сигналізувати про дефіцит поживних речовин (наприклад, нестача заліза і В12 можуть викликати втому), депресії, инфекционых та ін. захворювань. В цьому випадку – бігом до лікаря", - наполягає експерт.

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