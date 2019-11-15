Такі сонечка: Потап і Настя Каменських зачарували яскравим спортивним луком

Після насиченої поїздки в Мексику, де вони встигли і відпочити біля океану, і зайнятися просуванням нового хіта співачки Elefante, Настя Каменських і Потап повернулися в Україну і відразу ж поринули у вир справ і подій. Так, артистка днями запалила на "Вечорі прем'єр" з Катею Осадчою в пікантному латексному боді, презентувавши композицію і на українській сцені. Потап також може похвалитися важливим досягненням - в його честь відкрили зірку на так званій "алеї зірок" у Києві біля станції метро "Палац Спорту".

Однак тепер подружжю доведеться розлучитися, так як у них концерти в різних містах і навіть країнах. На свій сторінці в мережі instagram репер поділився яскравим "прощальним" знімком з коханою. Обидва артиста відображені в стильних і красивих спортивних образах.

Настя вибрала зручний спортивний костюм м'ятного кольору з оверсайз свитшотом і чорні черевики. Потап також вирушив у дорогу в комфортному вбранні - чорно-червоному спортивному костюмі, кросовкках і шапці. Позитивна парочка позує на київській вулиці, тримаючись за руки і ніби прощаючись з фотографом.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

"Ми роз'їхалися по концертам, Настечка в Іспанію, я в Хмельницький і Луцьк @mozgiband #mozgi ,побачимось!" - прокоментував продюсер.

Фолловери бажають їм вдалих поїздок і захоплюються яскравими вбраннями стильного подружжя.

Обожнюю вас, ви такі позитивні завжди)

Клас

Які ви з Наськой сонечка

Ждемо сьогодні у Хмельницькому

Насті пощастило більше

Круті! Відмінно вам провести концерти

Кращі

Така позитивна фотка

Класне фото, хочу зауважити кльові найк

такі Милі))

Насті пощастило більше, хоча, в Україні теж добре

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Раніше Настя Каменських заінтригувала фото в редакції мексиканського Playboy і пообіцяла шанувальникам щось цікаве і гаряче.