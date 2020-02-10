Сонячна Настя Каменських поділилася особистими правилами доброго ранку

Настя Каменських часто мотивує своїх підписників життєвими і підбадьорливими постами. Вона закликає завжди бути цілеспрямованим, йти до своєї мрії та з любов'ю і самовіддачею займатися тим, до чого лежить душа. Співачка ділитися шанувальниками одкровеннями і навіть зізнається у слабкостях. Наприклад, раніше вона заявила, що трохи схиблена на шопінгу. Тепер же артистка вирішила опублікувати список правил, які забезпечать успіх і гарний настрій на цілий тиждень.

Зірка супроводила мотивуючий текст щасливим і сонячним фото, на якому позує в класичному двобортному пальто прямого крою світло-мигдалевого пастельного відтінку, за ним видніються чорні штани і біле худі. На шиї у Насті – кулон на довгому ланцюжку. Вона щиро посміхається в камеру і дивиться прямо в об'єктив.

"Мої основні правила ранку: прокинутися в гарному настрої, посміхнутися новому дню, спорт або зарядка і вперед за пригодами. Нехай ваша тиждень обов'язково буде успішним і радісним!" - побажала вона підписникам.

Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

Правила Насті припали до душі її аудиторії. Шанувальники співачки повідомили, що взяли їх на озброєння і не упустили можливості подарувати співачці компліменти.

Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

Красуня

Правила, прям як у мене!

Клас

Така сонячна

Настуня, ти неперевершена, як завжди бадьориш

Настя, ти супер

Пуська така

Дякую за мотивавацію!

Просто неймовірна

Ви як завжди не неперевершені

Скріншот коментарів

Раніше Потап зачарував романтичним фото з дружиною Настею Каменських. На знімку пара тримається за руки. Репер прилетів додому після тижневої відсутності і скучив за коханою.